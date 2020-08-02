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HaberlerGalatasaray Haberleri Aykut Özer'den Muslera paylaşımı! "Kaptanın eldivenleri şans getirdi"
02.08.2020 - 20:28 |

Aykut Özer'den Muslera paylaşımı! "Kaptanın eldivenleri şans getirdi"

Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük kalecisi Aykut Özer, Fernando Muslera'nın eldivenleriyle paylaşım yaptı. Özer eldivenlerin kendisine şans getirdiğini vurguladı

Aykut Özer'den Muslera paylaşımı! "Kaptanın eldivenleri şans getirdi"
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Süper Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük'ün kalecisi Aykut Özer performansıyla dikkat çekmişti. TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor karşısında penaltıyı kurtararak takımının Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Süper Lig'de beğendiği kaleci Fernando Muslera'nın eldivenlerini giyen Aykut Özer'e, Fernando Muslera'dan da tebrik mesajı geldi. Fernando Muslera instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Aykut. Eldivenlerin sana şans getirmesinden dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Aykut Özer 2019 yılında Fortuna Sittard kulübünden Fatih Karagümrük'e transfer olmuştu.

Aykut Özerden Muslera paylaşımı Kaptanın eldivenleri şans getirdi

Aykut Özerden Muslera paylaşımı Kaptanın eldivenleri şans getirdi

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