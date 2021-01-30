Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Ayrılıklar sonrası Ümit Karan'dan açıklama!
30.01.2021 - 18:44 | | AA

Ayrılıklar sonrası Ümit Karan'dan açıklama!

Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, Gentian Selmani ve Taşkın Çalış'ın takımdan ayrılmaları nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Ayrılıklar sonrası Ümit Karan'dan açıklama!
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan, Gentian Selmani ve Taşkın Çalış'ın takımdan ayrılmaları nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, kaleci Selmani ve takım kaptanı Taşkın Çalış'ın gidişlerinin, kulübü olduğu gibi kendisini de üzdüğünü vurguladı.

Her iki oyuncunun gidişiyle ilgili görüşlerini paylaşan Karan, "Kalecimiz Selmani'nin ayrılışı kulübümüz ile oyuncunun dışındaki üçüncü şahısların yanlış yönlendirmesi ve tutumuyla gerçekleşmiştir. Takımımızdan ayrılan diğer isim Taşkın ise bir hafta önce gerçekleştirmiş olduğum görüşmede, ikinci devrede de takımla birlikte olmak istediğini hem bana hem de yönetime bildirmiş olmasına karşın, dün ne benim ne de yönetimin haberi olmadan sözleşmesindeki '250 bin lira getir ve git' maddesini uygulayarak kendi isteği doğrultusunda ayrılmıştır." ifadelerini kullandı.

Karan, benzer durumlarla birçok kez karşılaştığını belirterek, "Bu ayrılışın transfer döneminin bitmesine 3 gün kala gerçekleşmesi bizleri çok üzdü. Takımımızdan ayrılan oyuncular eminim ki gittikleri yerde başarılı olacaklardır. Kendilerine bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dilerim. Bizler de hedeflerimiz doğrultusunda bütün enerjimizi takımımızın performansına verip, bu zorlu süreci en iyi noktada tamamlayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrılıklar sonrası Ümit Karandan açıklama

    Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Adana'dan tam 7 gol sesi!
      Adana'dan tam 7 gol sesi!
    2. Ayrılıklar sonrası Ümit Karan'dan açıklama!
      Ayrılıklar sonrası Ümit Karan'dan açıklama!
    3. Fede Varela ile yollar ayrıldı
      Fede Varela ile yollar ayrıldı
    4. Beşiktaş Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağladı!
      Beşiktaş Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağladı!
    5. CANLI YAYIN | Real Madrid - Levante
      CANLI YAYIN | Real Madrid - Levante



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

    Yunus Mallı, Trabzonspor için Türkiye'de

    Son dakika | Serkan Kırıntılı Konyaspor'la sözleşmesini feshetti

    Son dakika | Serkan Kırıntılı Konyaspor'la sözleşmesini feshetti

    Son dakika | Alanyaspor-Sivasspor maçı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi!

    Son dakika | Alanyaspor-Sivasspor maçı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi!

    Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı

    Bakasetas, Beşiktaş maçı kafilesinde yer aldı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet