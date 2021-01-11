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11.01.2021 - 14:22 | | Sabah

Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaşma sağladı!

Daha önce Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu devre arasında bonservisini alamazsa sezon sonunda sarı kırmızılılara transfer olacak. Taylan Antalyalı'nın alternatifi olarak düşünülen Aytaç Kara, bu sezon bir gol attı.

Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaşma sağladı!
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Süper Lig'de devre arasında yapacağı takviyelerle rotasyonu arttırmak isteyen Galatasaray, Aytaç Kara ile anlaştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'dan devre arasında bonservisini alabilirse bu dönem alamazsa sezon sonunda Galatasaray forması giyecek. Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Aytaç'ı Beşiktaş ve Trabzonspor'un da istedi fakat oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Sabah gazetesi muhabiri Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile anlaştı. Aytaç Kara'ya Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgisi olduğu fakat 1993 doğumlu oyuncunun Galatasaray'ı tercih ettiği ifade edildi.

Aytaç Kara'nın kariyeri

23 Mart 1993'de İzmir'de dünyaya gelen Aytaç Kara, kariyerine Altay altyapısında başladı. Burada profesyonel olan Aytaç, Eskişehirspor'a transfer oldu. Eskişehirspor'da yıldızı parlayan Aytaç Kara, 2015'te Trabzonspor'a imza attı. Burada yaşadığı sakatlıklarla başarılı olamayan Aytaç, Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu. Trabzonspor'dan bonservisiyle Bursaspor'a transfer olan Aytaç Kara, başarılı bir sezon geçirse de takımının küme düşmesini engelleyemedi.

2019 yılında Kasımpaşa'ya transfer olan Aytaç Kara, kulübünden bonservisini alabilirse devre arasında alamazsa sezon sonunda Galatasaray'a transfer olacak.

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Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaşma sağladı

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