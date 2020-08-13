Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Aytemiz Alanyaspor 10 futbolcu ile yollarını ayırdı!
13.08.2020 - 22:23 |

Aytemiz Alanyaspor 10 futbolcu ile yollarını ayırdı!

Aytemiz Alanyaspor, takımdan ayrılan 10 futbolcusu için teşekkür mesajı yayımladı.

Aytemiz Alanyaspor 10 futbolcu ile yollarını ayırdı!
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor, takımdan ayrılan 10 futbolcusu için teşekkür mesajı yayımladı. 

Kulüpten yayımlanan mesajda, sözleşmeleri sona eren Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör'e takıma bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür edildi. 

Mesajda, futbolculara bundan sonraki futbol yaşamlarında üstün başarılar dilendi.

Aytemiz Alanyaspor 10 futbolcu ile yollarını ayırdı

Sampdoria yeni sezon formalarını tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Benfica, Jan Vertonghen'i transfer etti
    Benfica, Jan Vertonghen'i transfer etti
  2. Abdurrahim Albayrak: "Mario Götze transferinden vazgeçtik"
    Abdurrahim Albayrak: "Mario Götze transferinden vazgeçtik"
  3. Fenerbahçe yeni sezon hazırlığı!
    Fenerbahçe yeni sezon hazırlığı!
  4. ‘Maria Sharapova evlilik hazırlıklarına başladı’
    ‘Maria Sharapova evlilik hazırlıklarına başladı’
  5. Barcelona'da Samuel Umtiti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
    Barcelona'da Samuel Umtiti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, PAOK'a transfer oldu!

Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, PAOK'a transfer oldu!

Beşiktaş başantrenörü Burak Bıyıktay: "Transfer yapmayacağız"

Beşiktaş başantrenörü Burak Bıyıktay: "Transfer yapmayacağız"

Barcelona-Bayern Münih (CANLI)

Barcelona-Bayern Münih (CANLI)

Fenerbahçe'de Miha Zajc sağlık kontrolünden geçti!

Fenerbahçe'de Miha Zajc sağlık kontrolünden geçti!

Sıradaki Haber