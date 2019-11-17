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17.11.2019 - 20:43 | | AA

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 maÄŸlup etti.Â

Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: 2-1
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SÃ¼per Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 maÄŸlup etti.Â 

Turuncu-yeÅŸilli takÄ±m, milli maÃ§lar dolayÄ±sÄ±yla liglere verilen arada BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ± StadÄ±'nda Adana Demirspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmada Aytemiz Alanyaspor'un ilk yarÄ±daki golÃ¼nÃ¼ 32. dakikada Yacine Bammou kaydetti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda oyuna giren Cisse, 67. dakikada takÄ±mÄ±nÄ± 2-0 Ã¶ne geÃ§irdi. Adana Demirspor'un tek golÃ¼nÃ¼ ikinci yarÄ±da oyuna giren BarÄ±ÅŸ Turan, 88. dakikada attÄ±.

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