17.11.2019 - 20:43 | | AA
Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor: 2-1
Aytemiz Alanyaspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 maÄŸlup etti.Â
SÃ¼per Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 maÄŸlup etti.Â
Turuncu-yeÅŸilli takÄ±m, milli maÃ§lar dolayÄ±sÄ±yla liglere verilen arada BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ± StadÄ±'nda Adana Demirspor ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.Â
KarÅŸÄ±laÅŸmada Aytemiz Alanyaspor'un ilk yarÄ±daki golÃ¼nÃ¼ 32. dakikada Yacine Bammou kaydetti. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda oyuna giren Cisse, 67. dakikada takÄ±mÄ±nÄ± 2-0 Ã¶ne geÃ§irdi. Adana Demirspor'un tek golÃ¼nÃ¼ ikinci yarÄ±da oyuna giren BarÄ±ÅŸ Turan, 88. dakikada attÄ±.