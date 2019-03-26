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26.03.2019 - 20:24 | | AA

Aytemiz Alanyaspor - Altyn Asyr: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Türkmenistan Ligi takımlarından Altyn Asyr'ı 2-0 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor - Altyn Asyr: 2-1
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Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Türkmenistan takımlarından Altyn Asyr ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Ligin 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Türkmenistan Ligi takımlarından Altyn Asyr ile karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor, maçın ilk dakikasında Cisse'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Altyn Asyr takımından Murat Yakshiyew, 48. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Djalma'nın 86. dakikada penaltıdan attığı golle Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında Murat Yakshiyew kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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