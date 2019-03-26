26.03.2019 - 20:24 | | AA
Aytemiz Alanyaspor - Altyn Asyr: 2-1
Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Türkmenistan Ligi takımlarından Altyn Asyr'ı 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Türkmenistan takımlarından Altyn Asyr ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Ligin 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Türkmenistan Ligi takımlarından Altyn Asyr ile karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor, maçın ilk dakikasında Cisse'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Altyn Asyr takımından Murat Yakshiyew, 48. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Djalma'nın 86. dakikada penaltıdan attığı golle Aytemiz Alanyaspor rakibini 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında Murat Yakshiyew kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.