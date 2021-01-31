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31.01.2021 - 15:36 |

Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: 3-1

Süper Lig'in 22. haftasında dün yağmur nedeniyle erteleme maçında Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi.

Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: 3-1
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Süper Lig'in 22. haftasında dün saat 16:00'da başlayan ancak yoğun yağmur nedeniyle bir gün sonraya ertelenen maçta Alanyaspor evinde Sivasspor'u konuk etti.

Akdeniz temsilcisi sahadan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 37'ye yükseltti. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: 3-1

İLK 11'LER;

Alanyaspor: Marafona, Caulker, Moubandje, Juanfran, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Siopis, Davidson, Berkan, Babacar

Sivasspor: Samassa, Appindangoye, Ahmet, Uğur, Caner, Cofie, Robin Yalçın, Yatabare, Gradel, Hakan Arslan, Kayode

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Alanyaspor’un sağdan Salih ile kullandığı köşe atışında altıpasın içinde oluşan karambolde kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırırken Fatih’in önüne geldi. Fatih’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada sağanak yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminden dolayı maç dün ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu mücadelenin bugün aynı saatte, 19. dakikadan itibaren oynanmasına karar verdi.
27. dakikada Sivasspor soldan Gradel ile serbest vuruş kullandı. Gradel’in sert şutunda top herkesi geçerek auta gitti.
39. dakikada Efecan’ın pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Berkan’ın vuruşu az farkla auta gitti.
45+1. dakikada Alanyaspor atağında ceza alanı dışında topu alan Salih, karşıdan sert bir şut çekti. Salih’in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Davdison’un şutunda top ağlara gitti. 2-0

Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: 3-1

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