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25.10.2020 - 12:11 |

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında Alanyaspor'u da 2-0'lık skorla devirdi, liderliğini sürdürdü. Akdeniz ekibinin gollerini yeni transferler Davidson ve Babacar kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0
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Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor fırtınası dinmiyor...

Akdeniz ekibi Bahçeşehir Okulları Stadı'nda konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor puanını 16'ya çıkardı ve 6. haftayı da zirvede kapamayı başardı. 

Ev sahibi ekibi galibiyete ulaştıran golleri 8. dakikada Davidson ve 81'de oyunda sonradan dahil olan Babacar kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

 

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan Juanfran'ın ortaladığı topu Bareiro arka direğe indirdi. Bomboş durumdaki Davidson'un sol çaprazdan sert şutunda kaleci Viviano topu ayağıyla kornere gönderdi.

8. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih Uçan'ın şutunu Fatih Karagümrük defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası içinde Davidson önüne düşen topu kaleye göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

18. dakikada sol kanttan gelişen atakta Darri'nin çıkardığı pasla buluşan Ndiaye'nin yerden şutunu Marafona çıkardı.

19. dakikada sol kanattan Darri'nin ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun şutunu Marafona çıkardı. Pozisyonun devamında Salibur'un vuruşunda top filelere gitti. Ancak gol, VAR kontrolü sonrasında topun tamamının çizgiyi geçmemesi gerekçesiyle iptal edildi.

 

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

 

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