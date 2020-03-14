Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 1-0

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 26. hafta maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.

Müsabakada Alanyaspor'un golünü 42. dakikada Caulker kaydetti.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 43 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Gaziantep ise 32 puanla 9. sırada kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut (Dk. 54 Emircan Altıntaş), Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Bakasetas, Efecan Karaca, Salih Uçan (Dk. 90 2 Bammou), Junior Fernandes (72 Djalma Campos), Cisse

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 66 Diarra), Kenan Özer (Dk. 66 Muhammet Demir), Morais, Jefferson, Maxim (Dk. 78 Twumasi), Kayode

Gol: Dk. 42 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Oğuz Ceylan, Dk. 76 Morais, Dk. 80 Djilobodji, Dk. 86 Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Morais, ceza sahası içine girdiği an şutunu çekti. Sol direğe çarparak içeriye dönen top Gaziantep FK'li futbolcu Kayode'ye çarparak dışarı çıktı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Güray Vural'ın arka direğe ortasında, Kayode'nin boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

26. dakikada Bakasetas ile gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Cisse meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, Alanyasporlu futbolcunun topu koluyla kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

42. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tzavellas, topu kafayla içeriye gönderdi. Cisse, müsait pozisyonda yükselerek kafayla yerden sektirerek meşin yuvarlağı ağlara göndermek istedi. Kaleci Günay Güvenç'ten seken topa ayak koyan Caulker takımını öne geçirdi: 1-0.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Morais'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa Güray Vural gelişine vurdu; top üstten dışarı çıktı.

69. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın Alanyaspor ceza sahasına yaptığı ortada top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Kayode'nin önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90. dakikada Salih Uçan ile hızlı gelişen atakta Emircan Altıntaş, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Emircan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.