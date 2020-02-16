Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 0-1

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Alanyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.. Saat 13.30'da başlayan mücadeleden sürpriz bir sonuç çıktı.

Kırmızı siyahlı ekip deplasmanda Alanyaspor'u 76. dakikada Stancu'nun attığı golle 1-0 kazandı.

Zirvede büyük bir yara alan Alanyaspor 39 puanda kaldı. Konuk Gençlerbirliği ise 24 puana yükselerek sıralamada 11. sıraya çıktı.

Alanyaspor son olarak kupada Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükseldi.

GOL! 76'Stancu(Gençlerbirliği)

İŞTE İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cissé

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu

Maçtan dakikalar

2. dakikadaki sağ kanattan ceza sahasına giren Candeias'nın şutunda top kaleci Marafona'dan döndü. Candeias dönen topa bir kez daha vurdu, Marafona meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

4. dakikada kornerden dönen topta kontratağa çıkan Alanyaspor'da Cisse'nin şutu kaleci Nordfeldt’ta kaldı.

19. dakikada Fernandes'in ceza sahası dışında yerden çektiği şut kaleci Nordfeldt'ten döndü, ardından pozisyonu tamamlayan Kaan farklı bir şekilde topu dışarıya attı.

29. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan gelen pası kontrol eden Bakasetas'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunu kaleci Nordfeldt yumruklarıyla uzaklaştırdı.

44. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Cisse ile paslaşarak ceza sahasına giren Efecan topu ağlara gönderse de ofsayt sebebiyle gol geçerlilik kazanmadı.

51. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ara pasında Cisse ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleciden dönen topu tekrar kaleye gönderen Cisse'nin şutu az farkla auta gitti.

54. dakikada gelişen Candeias’ın pasında topla buluşan Sio gelişine vurdu. Kaleci Marafona’dan dönen topa tekrar şut çeken Sio’nun vuruşunda Marafona ikinci kez gole izin vermedi. Tekrar dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

67. dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu çeldi.

77. dakikada Sio’nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

81. dakikada Emircan'ın sağ kanattan ortasında Campos'un vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.