Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 5-1

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında heyecan sürüyor. Günün ilk maçında Alanyaspor ile Kayserispor Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen ev sahibi Alanyaspor 38. dakikada Tzavellas'la öne geçti: 1-0

İkinci yarıda üstün oyununu sürdüren turuncu beyazlı takımda Bakasetas farkı ikiye çıkardı: 2-0

62'de Cisse, 84'te de Fernandes'le peş oeşe goller bulan Aytemiz Alanyaspor farkı iyice açtı: 4-0

Umutlanmak isteyen konuk takım Kayserispor'da Pedro Henrique sahneye çıktı ve farkı üçe indirdi: 4-1

90+2'de Junior Fernandes kendisinin iki takımının da beşinci golünü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi: 5-1

GOL! 38' Tzavellas, 59'Bakasetas, 62' Cisse, 84' 90+2'Fernandes (Alanyaspor), 87' Pedro Henrique(Kayserispor)

Kırmızı kart: 45+2' Kvrzic(Kayserispor)

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse

Kayserispor: İsmail, Mert, Rienstra, Yasir, Kvrzic, Situm, Hasan Hüseyin, Aksel, Dja Djedje, Enver Cenk, Mesanovic

Maçtan dakikalar

8. dakikada sol kanattan Nsakala'nın ceza sahasına yaptığı ortada yaşanan karambolde, top Efecan Karaca'ya geldi. Bu futbolcunun savunma arkasına havalandırdığı topa Cisse gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

21. dakikada Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Enver Cenk Şahin'in savunma arkasına çıkardığı topla buluşan Mesanovic'in dönerek vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Nsakala'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Coulker topu içeriye aşırttı. Campos'un yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe gole tehlikeyi önledi.

38. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Salih Uçan'ın kullandığı serbest vuruşta Bakasetas'ın kafayla indirdiği topu Tzavellas ağlarla buluşturdu: 1-0.

44. dakikada konuk ekipten Zoran Kvirzic'in Aytemiz Alanyasporlu Salih Uçan'a sert müdahalesi sonrası, hakem Ali Palabıyık oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izleyen Palabıyık, 45 2. dakikada sarı kartı iptal edip, Kvrzic'i direkt kırmızı kartla saha kenarına gönderdi.

Karşılamanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada sol kanattan çizgeye inen Bakasetas, topu ceza sahası içine ortaladı. Campos'un bekletmeden vuruşunda kaleci İsmail Çipe meşin yuvarlağı kurtardı.

59. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cisse'nin pasıyla sağdan hareketlenen Efecan Karaca'nın ortasında, Kayserispor savunmasından seken top Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun çok sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

62. dakikada Aytemiz Alanyaspor 3. golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın içeriye gönderdiği topa Siopis sert bir vuruş yaparken, Cisse'nin ayak koyduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

84. dakikada Campos'un uzun pasında meşin yuvarlağı kontrol eden Junior Fernandes, içeriye doğru hareket ederek şutunu çekti. Savunmanın müdahale etemediği top, kaleci İsmail Çipe'nin sağından kaleye gitti: 4-0.

88. dakikada sol kanattan Emre Demir 'in kullandığı kornerde, Kayserisporlu futbolcu Mert Kula kafayla topu içeri çevirdi. Henrique, önüne düşen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

90 2. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes, kendisinin 2. takımının ise 5. golüne imza attı. Junior Fernandes, Kayserispor defansına yaptığı baskıda topu kaptı ve ardından plase bir vuruşla maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 5-1.

Karşılama Aytemiz Alanyaspor'un 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Tzavellas, Baiano (Dk. 68 Onur Bulut), Salih Uçan (Dk.78 Ceyhun Gülselam), Siopis, Bakasetas (Dk. 68 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Campos, Cisse

Hes Kablo Kayserispor: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Djedje, Aksel Aktaş (Dk. 65 Campanharo), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 65 Henrique), Rienstra, Kvrzic, Enver Cenk Şahin (Dk. 80 Emre Demir), Situm, Mesanovic

Goller: Dk. 38 Tzavellas, Dk. 59 Bakasetas, Dk. 62 Cisse, Dk. 84 ve 90 2 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 87 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 45 2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 45 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 55 Djedje (Hes Kablo Kayserispor)

Lung şoku

Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung, Alanyaspor maçı öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig’in ikinci yarısına Alanya deplasmanında start veren Kayserispor’da kaleci Silviu Lung sakatlandı. Sağ el serçe parmağında çatlak olduğu tespit edilen başarılı file bekçisi Alanyaspor maçı kadrosundan da çıkarıldı. Salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ikinci maçında da görev yapamayacak olan Lung’un önümüzdeki hafta Kayseri’de oynanacak Ankaragücü maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Kayserispor’da ameliyat olan Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, kasığından sakatlığı bulunan Miguel Lopes, kas ağrısı olan Ziya Alkurt’tan sonra kaleci Lung da sakatlar kervanına dahil oldu.

Alanyaspor, ligin ilk yarısında 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Akdeniz ekibi, topladığı 29 puanla devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 8 puan gerisinde 6. sırada girdi.

Ligde zor günler geçiren Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda 17 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.