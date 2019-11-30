Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü: 5-0

Aytemiz Alanyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 5-0 kazandı.

Maçın gollerini 16. dakikada Bakasetas, 24. dakikada, 90+3 ve 90+5'te Campos, 85. dakikada Bakasetas attı.

Alanyaspor 22 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Musa Çağıran (Dk. 65 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 82 Onur Bulut), Bakasetas (Dk. 89 Umut Güneş), Djalma Campos, Yacine Bammou

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Pazdan, Pinto, Kitsiou, Moke (Dk. 65 Ender Aygören), Hasan Kaya (Dk. 79 Berke Gürbüz), Mehmet Sak (Dk. 46 Alper Önal), Canteros, Orgill

Goller: Dk. 16 ve 85 Bakasetas, Dk. 24, 90 3 ve 90 5 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Cisse (yedek kulübesinde) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 63 Cebrail Karayel, 90 1 Orgill (MKE Ankaragücü)

Maçtan dakikalar

1. dakikada sol kanattan bindiren Djalma Campos'un pasıyla buluşan Bakasetas, ceza sahası dışında kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Korcan Çelikay'ın çıkardığı topu Ankaragücü defansı kornere attı.

16. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortada Efecan Karaca topu kontrol etti. Bu futbolcunun içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bakasetas çok sert vurdu. Rakip takım oyuncusuna da çarpan top filelerle buluştu: 1-0

19. dakikada Canteros'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Alanyaspor ceza sahası içerisinde karambol yaşandı. Topu önünde bulan Kulusic'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

24. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ankaragücü, yarı sahasından çıkmak isterken Alanyasporlu futbolcu Baiano topu kaptı. Bu futbolcunun pasında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Djalma Campos, meşin yuvarlağı sol köşeden ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada sol kanattan gelişen atakta Nsakala, topu ön direkte bulunan Yacine Bammou'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuramadığı meşin yuvarlağı takip eden Baiano ceza sahasındaki Bakasetas'a pasını verdi. Yunan oyuncunun vuruşunda top Ankaragücü oyuncusu Pazdan'dan döndü.

59. dakikada sağ kanattan gelen ortayı ceza sahası içerisindeki Canteros indirdi. Nsakala göğsüyle topu kalecisine aktarmak isterken araya Orgill girdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

85. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Sağ kanttan Onur Bulut'un ceza sahasına yaptığı ortada Djalma Campos, topu Bakasetas'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

90+3. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Sol kanattan ceza sahası içine giren Siopis ön direğe doğru topu çıkardı. Djalma Campos kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0

90 +5. dakikada Alanyaspor fileleri bir kez daha havalandırdı. Umut Güneş'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Djalma Campos kaleciyle karşı karşıya kaldı. Düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturan Djalma Campos maçtaki 3. golünü attı: 5-0

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.