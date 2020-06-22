Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
22.06.2020 - 09:37 |

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Hafta arası kupada adlarını finale yazdıran iki ekip, Alanyaspor ile Trabzonspor kozlarını Süper Lig'de paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
ABONE OL

Salgın arasından dönüşte Başakşehir'e 2-0 kaybeden Alanyaspor, kupa yarı final rövanş maçında Antalyaspor'a patladı ve 4-0'lık galibiyetle moral depoladı. İstanbul'daki maçta düşük performans sergileyen Papiss Demba Cisse, Antalya'daki kupa maçında ise hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu. 2 asist yapan Tasos Bakasetas da klasını konuşturdu...

Trabzonspor ise önce ligde Göztepe'yi İzmir'de 3-1'le geçti, ardından da İstanbul'da Fenerbahçe'yi aynı skorla kupa dışına itmeyi başardı. Bordo mavili ekibin Alanya kafilesinde Yusuf Sarı ve Anthony Nwakaeme sakatlıkları sebebiyle yer almazken, takımla birlikte deplasmana giden kaptan Jose Sosa'nın durumu maç saatinde netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2.5 ALT" bitti.
- Trabzonspor son 19 resmi maçını kaybetmedi. (16 galibiyet - 3 beraberlik)
- İki takım arasındaki son 5 maçın 3'ünü Alanyaspor kazandı. (Trabzonspor 2 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %61'lik kesim salgın dönüşünü 3-1'lik galibiyetlerle yapan bordo-mavili ekibe güveniyor... %7'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

İki takım da hafta arası Türkiye Kupası’nda rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Alanyaspor’un ligde ilk 5 şansı sürüyor. Sezonu kupayla kapatma şansları var. Trabzonspor için zor bir deplasman. Başakşehir’in kazanması sonrası 3 puanın önemi bir kat daha arttı. Kupadaki Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme, görev alamayacak. Kamil Ahmet, Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz da yok. İki takımın da önemli gol silahları var. Karşılıklı goller izleriz.

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor maçı tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Izabel Goulart kendisini havuzun serin sularına bıraktı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş Burak Yılmaz ile Şampiyonlar Ligi'ne...
    Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş Burak Yılmaz ile Şampiyonlar Ligi'ne...
  2. Galatasaray'da Falcao şoku! Başakşehir maçında...
    Galatasaray'da Falcao şoku! Başakşehir maçında...
  3. Transfer haberleri | Max Kruse'ye iki takip birden
    Transfer haberleri | Max Kruse'ye iki takip birden
  4. Galatasaray'a Maicon piyangosu
    Galatasaray'a Maicon piyangosu
  5. Önder Özen: Aziz Yıldırım döneminde sezon bitirilirdi...
    Önder Özen: Aziz Yıldırım döneminde sezon bitirilirdi...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe sorusu: Bilene tatil hediye

Rıdvan Dilmen'den olay Fenerbahçe sorusu: Bilene tatil hediye

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

Alanya’da erken final! Alanyaspor - Trabzonspor

Alanya’da erken final! Alanyaspor - Trabzonspor

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe teknik heyetten Muriç'e uyarı!

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe teknik heyetten Muriç'e uyarı!

Sıradaki Haber