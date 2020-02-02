Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk golü 45+1'de Bakasetas'tan geldi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Alanyaspor 48. dakikada penaltıdan Cisse'yle farkı 2'ye çıkardı. Malatya ekibinin tek golü 90+4'te Chebake'den geldi.

60. dakikada Nsakala'nın kırmızı kart görmesiyle ev sahibi 10 kişi kalsa da maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Alanyaspor puanını 38'e yükseltirken, Malatya ekibi 24 puanda kaldı.

A. ALANYASPOR - Y. MALATYASPOR: 2-1

GOL: Bakasetas 45+1', 48' (p) Cisse (Alanyaspor) Chebake 90+4 (Malatyaspor)

Kırmızı kart: 60' Nsakala(Alanyaspor)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Caulker, Welinton (Dk. 57 Tzavellas), Onur Bulut, Salih Uçan (Dk. 71 Ceyhun Gülselam), Siopis, Bakasetas, Junior Fernandes, Campos (Dk. 84 Efecan Karaca), Cisse

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe (Dk. 71 Mustafa Akbaş), Sakıb Aytaç, Donald (Dk. 65 Walter), Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Chaaleli, Bifouma, Umut Bulut (Dk. 57 Kjartansson)

Goller: Dk. 45 1 Bakasetas, Dk. 48 Cisse (penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90 3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Welinton, Dk. 90 4 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 50 Hadebe, Dk. 66 Murat Yıldırım, Dk. 78 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Ligde 19 maç sonunda topladığı 35 puanla 5. sırada bulunan Alanyaspor evinde kazanarak haftayı dördüncü sırada bitirmenin peşinde... Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle geçen hafta maçı ertelenen Yeni Malatyaspor oynadığı 18 karşılaşmada 24 puan toplayarak ligde dokuzuncu sırada yer alıyor.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Gökhan Töre geçti. Bu futbolcunun ortasında Alanyaspor savunması topu taca göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

9. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağını savunma savuşturmaya çalıştığı sırada Siopis’in ceza sahası içerisinde kayarak müdahalesiyle top yine Alanyaspor’a geçti. Son çizgiye kadar topu taşıyan Siopis’in ön kale direğine yükselttiği topa Cisse’nin uzanarak yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

16. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cisse sağ çaprazdan şutunu gönderdi ancak kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

21. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Salih Uçan'ın sert ortasına kale önünde Djalma Campos dokundu ancak top az farkla auta gitti.

31. dakikada Alanyaspor atağında Junior Fernandes'in ara pasıyla topla buluşan Cisse açısını düzeltemeyince rakip savunmasına takıldı. Pozisyonun devamında yapılan ortaya bu kez Campos kafayla yükseldi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

42. dakikada sağ köşeden direğinden Gökhan Töre’nin kale önüne yaptığı ortaya yükselen Chebake’nin kafa vuruşunu gol çizgisinde N’Sakala karşıladı. Seken topu ise Marafona kornere çeldi.

45+1. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor kontratağında korner çizgisine yakın bir alanda topla buluşan Cisse kontrol ederek topu ceza sahasına yükseltti. Geriden ceza alanına giren Bakasetas penaltı noktasında uçarak yaptığı kafa vuruşu ile ağları havalandırdı. 1-0

46. dakikada sağ kanttan gelişen Alanyaspor atağında Onur Bulut'un içeriye doğru göndermek istediği top, Yeni Malatyasporlu futbolcu Hadebe'nin eline çarparken, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Cisse, kullandığı penaltı atışını gole çevirdi: 2-0.

60. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol kanattan Alanyaspor ceza sahasına girmek isteyen Bifouma, Nsakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Nsakala'ya bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gösterdi.

69. dakikada soldan çizgiyen inen Alanyasporlu Cisse, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Campos'un kafayla vuruşu sonrası meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

85. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre rakip ceza sahası dışında Bifouma'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

90+3. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Bifouma, topu sol kanattan bindiren Gökhen Töre'ye çıkardı. Bu futbolcunun kale önüne çevirdiği topu Chebake filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazandı.