Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor mesaisi!

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü evinde Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, karşılıklı tek pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.



Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yöneticilerin de izlediği idmana Junior Fernandes, Djalma, Caulker, Villafanez ile milli takım kampında bulunan Efecan Karaca katılmadı.



Turuncu-yeşili ekip, yarın Türkmenistan Ligi takımlarından Altyn Asyr ile yapacağı özel maçla hazırlıklarını sürdürecek.