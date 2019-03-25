Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Alanyaspor Haberleri Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor mesaisi!
25.03.2019 - 20:55 | | AA

Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor mesaisi!

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Aytemiz Alanyaspor'da Bursaspor mesaisi!
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü evinde Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, karşılıklı tek pas ve top kapma çalışmasıyla sürdü. İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yöneticilerin de izlediği idmana Junior Fernandes, Djalma, Caulker, Villafanez ile milli takım kampında bulunan Efecan Karaca katılmadı.

Turuncu-yeşili ekip, yarın Türkmenistan Ligi takımlarından Altyn Asyr ile yapacağı özel maçla hazırlıklarını sürdürecek.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber