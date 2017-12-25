Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Aytemiz Alanyaspor Haberleri Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman gelişmesi!
25.12.2017 - 19:01 |

Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman gelişmesi!

Teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman gelişmesi yaşandı.

Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman gelişmesi!
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic kulüpte düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.

Ayrılık sonrası şuan takım çalıştırmayan Hikmet Karaman'ın Alanyaspor kulübü ve Başkan Hasan Çavuşoğlu'nu twitter'dan takibe alması dikkat çekti.

Aytemiz Alanyasporda Hikmet Karaman gelişmesi

Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes evinin bahçesinden paylaştı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasara transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi
    Galatasara transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi
  2. Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz
    Sinan Akgün: İlk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz
  3. Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi
    Son dakika | Futbolda şike kumpası davası ertelendi
  4. Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi
    Ümit Milliler'in EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi
  5. TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı
    TFF 1. Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması

Son dakika | Galatasaray'dan Lemina açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
Misli.com'da günün canlı maç yayınları

Misli.com'da günün canlı maç yayınları

TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'

TFF'den Semih Özsoy'a 'uyarı'

Sıradaki Haber