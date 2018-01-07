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07.01.2018 - 15:18 |

Aytemiz Alanyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Aytemiz Alanyaspor devre arası kamp çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
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İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kampın ikinci gününde sabah antrenmanı yaptı.

Teknik direktör Hikmet Karaman gözetiminde yapılan antrenman saat 10.30'da başladı. Turuncu yeşilli takım topla ısınmanın ardından dar alanda kurulan çift kalede bire bir top kapma çalışması yaptı.

Kampa katılan yeni transfer Barış Başdaş da antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptı. Turuncu yeşilliler kamp çalışmalarını saat 17.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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