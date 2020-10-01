Azeri milli kick boksçu Bahram Rajabzadeh'ten Karabağ mesajı

Dünya şampiyonu Bahram Rajabzadeh, dünyanın en iyi kick boksçularının mücadele ettiği organizasyon olan Glory'de ringe çıkacak. Azerbaycan Milli Takımı'nda mücadele eden 29 yaşındaki sporcu, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen müsabakalara kendisi gibi dünya şampiyonu olan Türk eşi Nehir Rajabzadeh ile hazırlandı.

Bir süredir ülkesinin başkenti Bakü'de bulunan Bahram Rajabzadeh, Ermenistan'ın Karabağ'ı işgaline sessiz kalmadı. Başarılı sporcu, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla verdiği mesajda, "Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal çekilmeli. Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunu bütün dünya bilsin. Türk kardeşlerimize de bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Karabağ Azerbaycan'ındır ve Azerbaycan'ın olacaktır" dedi.





