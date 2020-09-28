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28.09.2020 - 21:45 | | İHA

B. Boluspor: 1 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Boluspor, sahasında Altınordu'ya 2-1 mağlup oldu.

B. Boluspor: 1 - Altınordu: 2
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Maçtan dakikalar

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Melih Okutan’ın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada sağ köşeden kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Oğulcan topu filelere yolladı. 0-1

13. dakikada Melih Okutan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Tugay Kaçar, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

54. dakikada, sağ kanattan Melih Okutan’ın ortasında Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak İnce topu filelerle buluşturdu. 1-2

B. Boluspor: 1 - Altınordu: 2

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