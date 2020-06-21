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21.06.2020 - 17:45 | | Sporx

Babayaro'dan Beşiktaş itirafı! "Askere gitmekten çok korktum"

Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro, Beşiktaş'tan aldığı teklifi açıkladı. 1996 yılında yapılan teklifle ilgili Babayaro "Bana Türk vatandaşlığına geçme teklifi yaptılar. Beni ancak bu şekilde transfer edebileceklerini söylediler" dedi.

Babayaro'dan Beşiktaş itirafı! "Askere gitmekten çok korktum"
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Chelseali ünlü futbolcu Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro, Nijerya'da bir TV kanalına Beşiktaş ile ilgili anısını anlattı. 

"Bana Türk vatandaşlığına geçme teklifi yaptılar"
"1996'da Atlanta Olimpiyat Oyunları'na gittim. Olimpiyat takımının kalecisiydim. Harika bir turnuva çıkardık ve altın madalya aldık. Tüm dünya orada Nijerya'yı tanıdı.

Olimpiyatlar'dan sonra Beşiktaş'tan bana deneme teklifi geldi. Daniel Amokachi Beşiktaş'taydı. Bana Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Denemelere katıldım ve her şey iyi geçti. Ancak, Türkiye'de yabancı sınırı vardı. 3 yabancıya müsaade ediyorlardı ve hakları doluydu. Bana Türk vatandaşlığına geçme teklifi yaptılar. Beni ancak bu şekilde transfer edebileceklerini söylediler.

"Askere gitmekten çok korktum"
Sonra öğrendim ki, Türk vatandaşlığına geçersem askere de gitmek zorundaymışım. Çok korktum ve vatandaşlığa geçme teklifini kabul etmedim. Silahlardan ve askerlikten hoşlanan biri değilim."

Babayarodan Beşiktaş itirafı Askere gitmekten çok korktum

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