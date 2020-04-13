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13.04.2020 - 10:46 |

Bach'tan olimpiyat açıklaması! '2021'in ötesine ertelenmeyecek'

Corona virüs yüzünden 2021'e kalan Tokyo Olimpiyatları için yeni açıklama geldi. Thomas Bach, organizasyonun 2022'ye bırakılmayacağını ve gelecek yaz yapılacağını belirtti.

Bach'tan olimpiyat açıklaması! '2021'in ötesine ertelenmeyecek'

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Corona virüs krizi nedeniyle ertelenmek zorunda kalan 2020 Tokyo Olimpiyatları için yeni bir açıklama geldi.

Son günlerde 2021'deki organizasyon için de sıkıntılı bir sürecin olabileceği konuşuluyordu. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, 2021'de erteleme gibi durumun olmayacağını belirtti.

Bach, "2022'ye bırakma ya da erteleme gibi bir konu yok. Bu sefer erteleyemezsiniz. Japonya ile de görüştük, erteleme gündemimizde olmayacak. Ben eminim; bütün gruplar bir araya gelecek ve harika bir organizasyon olacak. 2021 yazının ötesine taşınmayacak" dedi.

Bachtan olimpiyat açıklaması 2021in ötesine ertelenmeyecek

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