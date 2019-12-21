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21.12.2019 - 09:12 |

Badou Ndiaye adım adım Trabzonspor'a!

Fırtına, Ndiaye’yi kiralık olarak almak için önemli adımlar attı. Yıldız oyuncu da Trabzon’a yeşil ışık yaktı. Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.

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 Trabzon Yönetimi, Stoke City forması giyen orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi transfer etmek için tüm şartları zorluyor. Oyuncuyu Türkiye'ye davet eden Fırtına, kulübü ile kiralık alma konusunda ise prensip anlaşmasına vardı.

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EKONOMİK SIKINTILARI VAR
Ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçen Stoke City kulübü, 29 yaşındaki Senegalli yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak için yapılan kiralama teklifine olumlu cevap verdi..

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR
Badou Ndiaye'nin de geçmişte çok iyi tanıdığı isimlerin Trabzonspor'da olması ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Badou Ndiaye adım adım Trabzonspora

Badou Ndiaye adım adım Trabzonspora

 

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