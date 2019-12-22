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22.12.2019 - 08:00 |

Badou Ndiaye İstanbul’a geldi

Bordo-mavililerin, İngiltere’de Stoke City forması giyen eski Galatasaraylı orta saha ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Badou Ndiaye dün sosyal medya hesabından İstanbul’a geldiği fotoğrafı paylaştı.

Badou Ndiaye İstanbul’a geldi
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Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer gündemlerinde yer alan Senegalli oyuncu Badou Ndiaye için, “Bu tür konular kesinleşmeye başlandığı zaman KAP’tan zaten herkesin bilgisine sunulacak” dedi. Bordo-mavililerin, İngiltere’de Stoke City forması giyen eski Galatasaraylı orta saha ile prensipte anlaştığı öğrenildi. İngiliz ekibinden 6 aylığına bedelsiz kiralanacağı ifade edilen Ndiaye’nin ücretinin bir kısmının Trabzonspor tarafından ödeneceği kaydedildi.

Ndiaye Osmanlıspor’da oynarken Trabzonspor’un transfer listesinde yer almış ancak son anda Galatasaray’ın devreye girmesiyle Senegalli oyuncu tercihi Cim-Bom’dan yana kullanmıştı. Bu arada Badou Ndiaye dün sosyal medya hesabından İstanbul’a geldiği fotoğrafı paylaştı.

 

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