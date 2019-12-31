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31.12.2019 - 19:15 |

Badou Ndiaye kiralık olarak Trabzonspor'da

Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi. Ndiaye sosyal medya hesabından formayı giyip, "Yeni yıl sürprizi" diyerek paylaştı.

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Teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran bordo mavili ekip transferde gaza bastı. Eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'nin transferini bitiren Trabzonspor'a müjde Senegalli futbolcudan geldi.

Ndiaye sosyal medya hesabından formayı giyip, "Yeni yıl sürprizi" diyerek paylaştı. Yıldız futbolcunun kiralık olarak kadroya katıldığı öğrenildi.

Ndiaye son olarak Stoke City forması giyiyordu.

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Badou Ndiaye kiralık olarak Trabzonsporda

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