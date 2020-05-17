Bahar Çağlar: "Galatasaray'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım"

Beşiktaş kadın basketbol takımda forma giyen Bahar Çağlar, Skorer Instagram hesabında Caner Bakır'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

İlk başta dinleniyoruz olduk bu sürecin başında. Acaba iyi mi gelecek vücudumuza diye düşündük. Ama durumun ciddi olduğunu anlayınca beni stres bastı. Egzersiz yapayım, kaslarımı formumu koruyayım dedim. Evde yaşamayı seven biriyim. Çok sıkılmadım ama çıkma yasağı beni zorladı. O yasağın olduğunu bilmek psikolojik olarak zorladı. Ailemle görüşemiyorum uzaktalar.

Yemek yapma konusunda bir şeyler öğrendim. Anneme diyorum daha önce niye yapmadım. Ekmek yapmadım. çok komik capsler dönüyor. Baya başarılıymış insanlar.

Edebiyat dergilerini takip ediyorum, Jordon'ın belgeselini izledim. Benim uykum normalde 12.30'da yatıyordum şimdi yeri geliyor gece 2'ye kadar sürüyor uyumam. Şimdi tuvale başladım.

Bir sporcu açısında ligin devam etmemesi üzücü. Ortada bir durum var bu da sağlık. Bence mantıklı. Duyuyoruz futbolda çıkıyor. Federasyona da bizim sağlığımızı düşündüğü için teşekkür ederiz. Herkesin bakış açısı bu yöndeydi.

"Herkesi şaşırttık"

Bu sene takımım farklıydı. Taraftarımız hissediyordu. Bütün takım arkadaşlarımın hissetmesi çok önemliydi. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sezon başında herkes "çok geç kuruldular" dedi. Biz lig başlamadan 5 gün önce kurulan bir takımdık. Herkesi şaşırttık. Avrupa'da tur atladık. Kupada ilerledik. Sezona kötü başladık ama idmana hala gülerek, hırsla gidiyorduk. İnşallah böyle karakterli şekilde devam ederiz.

5 numara oynarken zorlandın mı?

Pota altında boy olarak çok üstün arkadaşlar var. Arkasında görünmüyorum o arkadaşların. Size olarak bana üstün kalıyorlardı. Beni zorladılar. Hatta 3 kere dudağım patladı. Normalde 3-4 numara oynuyorum. 5 numara oynayınca top sürme avantajım oluyor.

Hep adım adım gittik takım olarak. Hepimiz birbirimizle ilk defa oynuyorduk. Takım olarak üstüne koyduk. Savunma, hücum olarak üstüne koyduk. Son dönemde formumuz çok üst düzeydeydi. Bazen kaybedersin sahada her şeyi yaparsın, üzülmesin ya tam öyle hissediyorduk. Bizim açımızdan keyifli bir sezon oldu.

Beşiktaş'ta devam edecek misin?

Yorumda gördüm BOTAŞ ile anlaşmışım diye.. BOTAŞ ile anlaştığımdan benim haberim yok (Gülerek) Kimse plan yapmamıştır takım olarak. Gönlüm Beşiktaş'ta devam etmek istiyor.

Ben genç milliden beri A Milli Takım'a gidiyorum. Çok güzel madalyalar başarılar yakaladık. Jenerasyon değişiyor, genç arkadaşlar katılıyor. Bu Avrupa Şampiyonası kötü geçti. O ivmeyi yakalamayadık. turnuva kimyası çok başka. Olimpiyat görmek istiyorduk olmadı. Daha bitmedi. Önümüzde elemeler var. İnşallah o kimyayı tekrar yakalayıp başarılı oluruz.

Galatasaray taraftarı mı Beşiktaş taraftarı mı?

Şu anda bizim taraftarımıza (Beşiktaş) çok ayrı parantez açmalıyız. Biz Ankara'ya gidiyoruz geliyorlar, Antalya'ya gidiyoruz geliyorlar. Hepsi İstanbul'dan geliyorlar. İnanılmaz destekliyorlar.

Tekrar oynamak isteyeceğin bir maç?

Olimpiyatlarda Türkiye-İspanya maçını tekrar oynamak isterdim. Hele o son saniyelerde kaybettiğimiz maçtı. Olimpiyatlara gidecektik kazansaydık.

Oynadığın en iyi 5?

Işıl Alben, Cora, Elif, kendim ve Tilbe

8 yıl Galatasaray forması giydiniz Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?

Galatasaray'da oynadığım zaman Fenerbahçe'den teklif aldım. Bizde yalan yok. Büyük kulüpler arasında bunlar oluyor.

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