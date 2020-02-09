BahÃ§eÅŸehir Koleji - FenerbahÃ§e Beko: 79-100

ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 19. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Beko, BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni 100-79 yendi.Â

SarÄ±-lacivertli ekip 15. galibiyetini alÄ±rken, BahÃ§eÅŸehir Koleji 13. defa maÄŸlup oldu. MaÃ§a 5-0'lÄ±k seriyle baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, sonraki 3 dakikada 2 sayÄ± Ã¼retebildi. Bunu iyi deÄŸerlendiren BahÃ§eÅŸehir Koleji, Golden'in basketiyle 5. dakikada 7-7 beraberliÄŸi yakaladÄ±. De Colo ile sayÄ±lar Ã¼reten konuk ekip, ilk Ã§eyreÄŸi 24-19 Ã¶nde geÃ§meyi bildi.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 2. periyoduna BahÃ§eÅŸehir Koleji, 5-0 Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle baÅŸladÄ± ve Golden'in basketiyle 12. dakikada 25-24 Ã¶ne geÃ§ti. FenerbahÃ§e Beko, Melih'in oyuna girmesiyle dÄ±ÅŸarÄ±dan rahat sayÄ± Ã¼retmeye baÅŸladÄ±. SarÄ±-lacivertli ekip, Melih'in 15 ve De Colo'nun 13 sayÄ±sÄ±yla skoru lehine Ã§evirdi ve soyunma odasÄ±na 48-37 Ã¶nde gitti.Â

FenerbahÃ§e Beko, ikinci yarÄ±da rakibinin alan savunmasÄ±na raÄŸmen iÃ§erden rahat sayÄ± Ã¼retti ve Nunnally'nin basketiyle 23. dakikada 20 sayÄ±lÄ±k fark (59-39) yakaladÄ±. Ã‡abuk toparlanan BahÃ§eÅŸehir Koleji, hÄ±zlÄ± hÃ¼cumlarda 17-0'lÄ±k seri buldu ve Mathiang'Ä±n smaÃ§ basketiyle 26. dakikada farkÄ± 3 sayÄ±ya indirdi: 56-59. De Colo'nun 3 sayÄ±lÄ±k basketiyle toparlanan FenerbahÃ§e Beko, Thomas'Ä±n sayÄ±larÄ±yla 3. periyodu 76-60 Ã¶nde tamamladÄ±.

FenerbahÃ§e Beko, son periyotta rahat bir oyun sergiledi ve karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 100-79 kazandÄ±.

Salon: BJK Akatlar Spor ve KÃ¼ltÃ¼r KompleksiÂ

Hakemler: AytuÄŸ Ekti, Can Mavisu, Polat ParlakÂ

BahÃ§eÅŸehir Koleji: Golden 28, Hardy 5, Hadi Ã–zdemir, Mathiang 14, Jones 14, Clark 18, Cevat Alper Ã–zcan, Thomas AkyazÄ±lÄ±, DoÄŸan ÅženliÂ

FenerbahÃ§e Beko: Westermann 15, Nunnally 16, De Colo 26, Williams 5, Thomas 8, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 2, Berkay Candan, Ali Muhammed 2, Melih MahmutoÄŸlu 26Â

1. Periyot: 19-24Â

Devre: 37-48Â

3. Periyot: 60-76