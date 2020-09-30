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30.09.2020 - 21:40 |

Bahçeşehir Koleji - JL Bourg: 82-99

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82 yenildi.

Bahçeşehir Koleji - JL Bourg: 82-99
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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Fransa'nın JL Bourg takımına 99-82 yenildi.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya) 

Bahçeşehir Koleji: Owens 7, Jones 17, İsmet Akpınar 6, Green 23, Burak Can Yıldızlı 1, Perez 18, Hadi Özdemir, Aldridge 10, Rıdvan Öncel, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı, Erkan Yılmaz 

JL Bourg: Omic 5, Scrubb 6, Peacock 20, Wright 5, Andjusic 22, Rey, Benitez 7, Courby 14, Asceric 3, Pelos 14, Daval-Braquet 3 

1. Periyot: 15-31 

Devre: 39-57 

3. Periyot: 61-79

 5 faulle çıkan: 34.14 Benitez (JL Bourg)

Bahçeşehir Koleji - JL Bourg: 82-99

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