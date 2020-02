Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi yarışmaları ilk ayak müsabakaları bu hafta sonu tamamlandı

İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın birinci ayağı 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. ikinci ayağı 21 -22 Mart tarihlerinde final müsabakası ise 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriliyor olacak.

Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi’in ana sponsorluğu "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejleri'nde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitimi inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleşti.

Türkiye binicilik sporu At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak gerçekleştirilen heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.

Atların terbiyesi, itaati, teknik ustalıklarının ve birbirinden farklı gösterilerin yer aldığı heyecan dolu yarışmalara tanık olan tüm atlı spor severler, Kemer Coutry Atlı Spor Kulübü’nde keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Sonuçlar:

15 Şubat Cumartesi Sonuçlar:

PIII Biniciler Kategorisi

Ela Civelek (Kemer Country Club)

PII Biniciler Kategorisi

Nehir Kaya (Kemer Country Club)

PI Biniciler Kategorisi

Defne Deniz

16 Şubat 2020 Sonuçlar;

PIII Biniciler Kategorisi

Ela Civelek (Kemer Country Club)

PII Biniciler Kategorisi

Emir Yücel (Kemer Country Club)

PI Biniciler Kategorisi

1.Defne Deniz