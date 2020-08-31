Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nda ikinci ayak sona erdi

Pandemi nedeniyle ara verilen Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın ikinci ayağı Kemer Country Club’da dün tamamlandı.

At Terbiyesi Yarışmaları arasında önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlıyor. Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olan organizasyonda dereceye giren isimlere de dün törenle ödülleri verildi.

İkinci ayak yarışmalarında zirveye çıkan isimler ise şöyle: Yıldız Biniciler: Utkan Çelik, P II: İman Lekiç, P II Teşvik: Ela Demirbağ, Yeni Biniciler: Rüzgar Çağdaş, P I: Defne Deniz Yaşar, Genç Biniciler: Yağmur Öztürk, Genç Yetişkin: Asya Ekşioğlu, Usta Biniciler: Yaşar Tellioğlu.