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04.03.2020 - 18:56 | | İSTANBUL, (DHA) -

Bahçeşehir Koleji - Ventspils: 78-77

FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Letonya’nın Ventspils ekibini 78-77 mağlup etti.

Bahçeşehir Koleji - Ventspils: 78-77

Toplam averaj üzerinden yarı finale çıkan takımın belli olacağı eşleşmede 2’nci maç, 11 Mart Çarşamba günü Letonya’da oynanacak.

SALON: Akatlar Arena
HAKEMLER: Luis Castillo (İspanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Sergei Beliakov (Rusya)
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Trae Golden 20, Can Altıntığ, Hardy 4, Johnson 4, Mathiang 15, Clark 24, Jones 9, Hadi Özdemir 2
VENTSPILS: Shorts 16, Luther 9, Kaufmanis 18, Gulbis 6, Zakis 7, Cavars 12, Washpun 6, Berzins, Gluditis, Vitols 3
1İNCİ ÇEYREK: 15-22
İLK YARI: 36-46
3ÜNCÜ ÇEYREK: 58-62

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