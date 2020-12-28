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28.12.2020 - 14:59 | | İSTANBUL, (DHA) -

Bahçeşehir Koleji'nde Erhan Ernak dönemi

ING Basketbol Süper Ligi ve 7DAYS EuroCup'ta mücadele eden Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Erhan Ernak'ı getirdi.

Bahçeşehir Koleji'nde Erhan Ernak dönemi
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Kırmızı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; kulübe kurulduğu 2017 yılından bugüne kadar yardımcı antrenör olarak hizmet eden Erhan Ernak'ın, sezon sonuna kadar takımın başında sahaya çıkacağı kaydedildi.

Açıklamada; Zafer Aktaş'tan boşalan başantrenörlük görevini, 7DAYS EuroCup'ta 9 Aralık'ta oynanan Partizan NIS Belgrad maçından bu yana ifa eden Ernak'ın yönetiminde takımın, Umana Reyer Venezia ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor mücadelelerinden farklı galibiyetle ayrıldığı hatırlatıldı.

Bahçeşehir Koleji, 30 seneye yakın bir süre altyapılarda çalışan Erhan Ernak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Bahçeşehir Kolejinde Erhan Ernak dönemi

 

 

 

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