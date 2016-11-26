Bajic: Gol kralı olmak istiyorum

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda attığı gollerle dikkati çeken Atiker Konyaspor'un Boşnak forveti Riad Bajic, gol kralı olmak istediğini söyledi.



AA muhabirine açıklamada bulunan Bajic, şu ana kadar hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu maçlar oynadıklarını anımsattı.



Boşnak futbolcu, bazı dönemlerde inişli çıkışlı performans sergilediklerini belirterek, Kasımpaşa ve Gaziantepspor maçlarında aldıkları galibiyetlerle ligdeki gidişatlarını düzelttiklerini ifade etti.



Son iki maçta Kasımpaşa'ya bir, Gaziantepspor'a da 2 gol attığını hatırlatan Bajic, şunları kaydetti: "Forvet olduğum için normal olarak herkes benden gol bekliyor. Ben o çabayı mümkün olduğunca gösteriyorum. Şu ana kadar 6 gol attım. Ligde 7 golü bulunan Cenk Tosun'un ardından Abdou Razack Traore, Eren Derdiyok ve Robin van Persie ile ikinci sırada yer alıyorum. Gol krallığı zirvesinde gerçekten çok iyi oyuncular bulunuyor. Bu iyi performansımı devam ettirmek ve gol kralı olmak istiyorum ancak gol atmamdan öte takımın kazanması her zaman daha önemli."

"Ligde iyi bir ivme yakaladık"

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahalarında Osmanlıspor ile karşılaşacakları dile getiren Bajic, şöyle konuştu: "Ligde iyi bir ivme yakaladık. Büyük bir seyirci desteğiyle Osmanlıspor maçını kazanmak istiyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir seyirci topluluğumuzun olduğunu herkes biliyor. Her maça mümkün olduğunca fazla taraftarımızın gelmesini istiyorum. Biz onlara keyifli futbol seyrettirmek istiyoruz. En iyi sonuçları hak ediyorlar. Ligin kalan maçlarında iyi puan toplayıp, daha da yukarıya tırmanmayı amaçlıyoruz."

Boşnak golcü Riad Bajic, 2015-2016 sezonunda Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) takımlarından Zeljeznicar'dan Konyaspor'a transfer olmuş ve ilk yılında ligde 5 gol atmıştı.

