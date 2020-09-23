Bakan KasapoÄŸlu, Avrupa Spor HaftasÄ± etkinliklerine katÄ±ldÄ±

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, Avrupa Spor HaftasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenenÂ etkinliklere katÄ±ldÄ±. AnÄ±ttepe Spor Kompleksi'nde gerÃ§ekliÅŸtirilen tÃ¶rene Bakan KasapoÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra;Â Spor Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Baykan, Herkes Ä°Ã§in Spor Spor Federasyonu BaÅŸkanÄ± Yasin BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ±, birÃ§ok branÅŸtan milli takÄ±m sporcularÄ± ile antrenÃ¶rler katÄ±ldÄ±.

Bakan KasapoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BÃ¶ylesine gÃ¼zel bir gÃ¼nde bÃ¶ylesine gÃ¼zel bir atmosferde bizleri bir araya getiren rabbime hamd ediyorum. Ä°nÅŸallah bu salgÄ±n sÃ¼recini atlatalÄ±m ve her yÄ±l olduÄŸu gibi kalabalÄ±klar ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde devam edelim. SalgÄ±nÄ±n getirmiÅŸ olduÄŸu dezavantajlara raÄŸmen katÄ±lan tÃ¼m misafirlerimizi ÅŸÃ¼kranla selamlÄ±yorum. Bu sÃ¼reÃ§te hepimizin bildiÄŸi gibi sporun, hareketliliÄŸin, saÄŸlÄ±lÄŸÄ±n, zindeliÄŸin, yaÅŸanabilir bir dÃ¼nya iÃ§in Ã§evrenin ve bununla birlikte bu bilincin egemen kÄ±lÄ±nmasÄ± apayrÄ± bir Ã¶nem taÅŸÄ±yor" dedi.

"HAREKETSÄ°Z KALMANIN GETÄ°RDÄ°ÄžÄ° DEZAVANTAJLARI HAREKET VE SPORLA YENECEÄžÄ°MÄ°ZÄ°N BÄ°LÄ°NCÄ°NDEYÄ°Z"

Bu yÄ±lÄ±n Avrupa Spor HaftasÄ± olduÄŸunu ve dÃ¼zenlenen organizasyonun kritik bir durumu da gÃ¶sterdiÄŸini belirten Bakan KasapoÄŸlu, "O yÃ¼zdendir ki geÃ§en yÄ±lki organizasyon olsun bu yÄ±lki bu organizasyon olsun bizlere hareketliliÄŸin sadece bir haftaya veya bir gÃ¼ne mahsus deÄŸil bÃ¶yle bir yaÅŸam tarzÄ± olmasÄ± gerekir. Bu yÃ¼zden bu bilincin artmasÄ±na ve bu ÅŸuurun geliÅŸmesine dair olan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle destekliyoruz. Covid ile mÃ¼cadelede sporun ve hareketliliÄŸin Ã§ok kritik bir yaÅŸam tarzÄ± olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir salgÄ±n dÃ¶nemi yaÅŸÄ±yoruz. Bu anlamda sporun ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu uzmanlar bize sÃ¶ylÃ¼yorlar. Obezitenin bu dÃ¶nemde de bÃ¼yÃ¼k bir tehdit olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor ve aktif ve hareketli bir hayat sÃ¼rmenin ne kadar mÃ¼him olduÄŸunu anlÄ±yoruz. Bir sÃ¼re evde kalmayÄ± gerektiren bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±k genÃ§lerle bir araya geliÅŸimiz salgÄ±ndan dolayÄ± online oldu ama bir platform oluÅŸturduk; 'evde kal hareketsiz kalma'. Hareketsiz kalmanÄ±n getirdiÄŸi dezavantajlarÄ± hareket ve sporla yeneceÄŸimizin bilincindeyiz. Maskeyi temizliÄŸi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak ve sporun Ã¶nÃ¼nde engel tanÄ±mayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak burdayÄ±z" diye konuÅŸtu.Â

"SPORU YAYMA POLÄ°TÄ°KAMIZLA KADINLAR EN Ã–NEMLÄ° DAVETLÄ°LERÄ°MÄ°Z"

Hedeflerinin spor iÃ§in var olan engelleri ortadan kaldÄ±rarak sporun bir yaÅŸam tarzÄ± olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak olduÄŸunu dile getiren Bakan KasapoÄŸlu, "SalgÄ±nla mÃ¼cadelede Ã¶rnek bir Ã¼lkeyiz el ele ve gÃ¶nÃ¼l gÃ¶nÃ¼le atlatacaÄŸÄ±z. Bundan sonra daha hareketli ve Ã§evreye daha yararlÄ± birer birey olacaÄŸÄ±z. Spor herkes iÃ§indir diyoruz. GenÃ§ yaÅŸlÄ± kadÄ±n erkek engel tanÄ±madan hepimiz iÃ§in spor. Sadece futbolda deÄŸil tÃ¼m sporlarÄ±mÄ±zda dÃ¼nyaya meydan okuyan bir tesis altyapÄ±mÄ±z var. Toplumun Ã¶ncÃ¼sÃ¼ kadÄ±nlar anlayÄ±ÅŸÄ±yla sporun Ã¶ncÃ¼sÃ¼ kadÄ±nlar anlayÄ±ÅŸÄ± var. Sporu yayma politikamÄ±zla kadÄ±nlar en Ã¶nemli davetlilerimiz. Sporu tamamen yaymak iÅŸin bir parÃ§asÄ±. TÄ±pkÄ± 2019'da olduÄŸu gibi yarÄ±nlar bu ÅŸanlÄ± bayraÄŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir tarafÄ±nda dalgalandÄ±racak. GenÃ§lerimiz bizim en bÃ¼yÃ¼k umudumuz ve okullarda yetenek taramasÄ± testlerini baÅŸlattÄ±k. GenÃ§lerimizi tanÄ±yÄ±p spora yÃ¶nlendireceÄŸiz. YÃ¼zme bilmeyen kalmasÄ±n dedik ve bir milyon kiÅŸiye yÃ¼zme Ã¶ÄŸretmeyi hedefliyoruz. Sporcu bursunu vakÄ±f Ã¼niversitelerimizle imzaladÄ±k. Sporun birleÅŸtiren dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ren ruhu, yarÄ±nlarÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye'sinde Ã¶nemli bir misyonu taÅŸÄ±yacaktÄ±r. Sizleri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmaya davet ediyoruz. Maske mesafe ve temizlik kurallarÄ±na uyarak spora baÅŸlayalÄ±m. tesislerimiz milletimize hep aÃ§Ä±k. Sadece millete deÄŸil uluslar arasÄ± sporculara da aÃ§Ä±k. SalgÄ±na raÄŸmen gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m bu tablo TÃ¼rkiye'nin spora ilgisiyle daha yukarÄ± taÅŸÄ±yacak. Avrupa Spor HaftasÄ±'nÄ±n spor yaÅŸamÄ±mÄ±za, hareketliliÄŸimize ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze hayÄ±rlÄ± ve bereketli olmasÄ±nÄ± diliyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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