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19.10.2020 - 19:10 | | DHA

Bakan Kasapoğlu, Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırıyı kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hes Kablo Kayserispor'un sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırıyı kınadı.

Bakan Kasapoğlu, Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırıyı kınadı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hes Kablo Kayserispor'un sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırıyı kınadı.

Hes Kablo Kayserispor'un sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'nın locasına yapılan saldırıya tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gözbaşı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Kasapoğlu, Berna Gözbaşı'nın aile bireylerinin saldırıya uğraması ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig 5. hafta müsabakası sırasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın aile fertlerinin bulundukları locada uğradıkları saldırı haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemler emniyet güçleri tarafından yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da konunun takipçisi olacağız. Spora, sportmenliğe ve sporun birleştirici gücüne yakışmayan bu tür saha ve tribün olaylarına müsamaha göstermeyeceğiz. Bu menfur saldırıda yaralanan başta Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi olmak üzere tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşanan bu olayı bir kez daha şiddetle kınıyorum."

Bakan Kasapoğlu, Berna Gözbaşının locasına yapılan saldırıyı kınadı

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