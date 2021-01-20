Bakan Kasapoğlu: Bu anıt, o hüznün, o elim günün bir timsali olacak

Açılışlar için Samsuna gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Başkan Mustafa Demirden, şehirde devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Samsun İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Bakan Kasapoğlu, Samsun Millet Bahçesi'ne yaptırılan Futbol Şehitleri Anıtı ile Samsunspor Kulübü tarafından 19 Mayıs Stadı önüne yaptırılan Futbol Kahramanları Anıtı'nın açılışına katıldı. Açılışa ayrıca Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor yönetimi ve vatandaşlar katıldı.

"ONLARI UNUTMADIK VE UNUTMAYACAĞIZ"

Futbol Şehitleri Anıtının açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, 32 yıl önce yaşanan acının halen unutulmadığını belirterek, 32 yıl önce kaybettiğimiz değerli camiamızın mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Aradan 32 yıl geçmesine rağmen yüreğimizi yakan, bizleri derinden etkileyen bir acıdır. Ayrıca Türkiye spor tarihinin de en acı ve üzüntülü günlerinden bir tanesidir. Bu vesileyle camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyorum. Teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve şoför Asım Özkan, onları unutmadık ve unutmayacağız. Bu anıt o hüznün, o elim günün bir timsali olacak. Kulüpler, spor camiasının en önemli aktörleridir. Ait oldukları şehre, beldeye ayrı bir anlam, bütünlük kazandırırlar. Özellikle o şehrin insanıyla kuvvetli bir bağ oluşturma gücüne sahiptir. İşte Samsunspor da bu sembollerden birisidir. Bu acı da Samsunun değil ülkemizin acısıdır diye konuştu.

"ACILAR BİZLERİ BİRBİRİNE KENETLER"

Bu anıtın, vefa açısından önemli bir çalışma ve sembol olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, Bu anıt bize o gün kaybettiğimiz sporcularımızı, dostluğu, kardeşliği ve sporcun centilmenlik yönünün en kadar önemli olduğunu hatırlatacak. Sporun sadece bir rekabet unsuru değil birleştiren gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu hatırlatacak. Sporda bazen sevinirsiniz bazen de üzülürsünüz ama aslolan sevgidir, kardeşliktir, dostluktur. Bu güç ilelebet devam eder. Acılar bizleri birbirine kenetler, bu güzel anıt bu manada sevginin, dostluğun, kardeşliğin gücünün haykırması adına önemli bir sembol olacak. Bu anıtta emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle spor şehir olan Samsun, her alanda yarınlara hızla ilerliyor. Her branşta Samsunun yanındayız. Bir kez daha kaybettiğimiz camia mensuplarımıza rahmet diliyorum ifadelerini kullandı.