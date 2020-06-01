Bakan Kasapoğlu: ‘Durağanlık yok hedef hep yukarı’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katıldı.



Milli basketbolcunun sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, gelecek yıla ertelenen olimpiyatlarla ilgili, “İbrahim Çolak ve Taha Akgül bir operasyon geçirdi. Onlar için avantaj sağladı. Diğer arkadaşlarımız ise daha da motive oldu. Bunu bir fırsata çevirmemiz lazım. Bu inancı da arkadaşlarımızda görüyorum” dedi.

Türkiye’nin genç nüfusuna dikkati çeken ve her türlü yatırımı yapmaktan çekinmediklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı şöyle devam etti: “Avrupa’nın en çok genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. O yüzden yetenekleri keşfetmek ve bunu teşvik etmemiz lazım. Her yerde mükemmel tesislerimiz var. Pek çok organizasyon düzenliyoruz ama daha fazla yapmalıyız. Durağanlık yok. Sürekli hedefi yukarılara koyacağız.”

Milli basketbolcu Cedi Osman ise A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Tokyo Olimpiyatları’na gitme şansının yüksek olduğunu vurguladı.

Zinedine Zidane'ın Real Madrid Formasıyla Attığı Harika Goller