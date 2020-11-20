Bakan Kasapoğlu, Emre Sakçı'yı kabul etti

"Gururumuz, Emre arkadaşımızı, yüz akımızı kendi bakanlığında ağırlıyor olmaktan mutluyuz" diyerek sözlerine başlayan Kasapoğlu, "Emre bize büyük gurur yaşattı ve milletimizin yüzünü güldürdü. Başarıları yarınlarımız adına ümit verdi. İzmir depremi, Emre yarışlarda mücadele ederken yaşandı. Emre'nin yaşadığı üzüntüyü ve gayretlerini görmekten heyecan duydum. Spor ruhunun bütüncül bir anlayış birlirlik kardeşlik olduğunu görmüş olduk. Gen yıl dünyanın dört bir yanından kahraman mehmetçiğimize selam duran sporcularımızı gördük. Spor, sanat, kültür, bilim alanlarında gençlerimizin başarısı apayrı bir mutluluk kaynağı" dedi.

Kasapoğlu, "Yüzme tarihinde ilkleri yaşatıyoruz şu ana kadar alınan 6 kota bizlere sevinci yarınyarımız adına umudu yaşatıyor. Tokyo'dan madalya ile döneceğimize inancım tam. Emre'nin 3 Avrupa rekoru var, dünya rekoruna da yakın olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

"SERBEST DALIŞTA FATMA URUK 3 REKOR KIRDI"

Bakan Kasapoğlu, yüzmede pek çok yarışın övünç kaynağı olduğunu belirterek, "Serbest dalışta Fatma Uruk kardeşimiz 3 rekor kırdı. Maşallah diyeceğimiz bir sonuç. Allah nazarlardan korusun. Gençlerimize güveniyoruz. Spora bakış açımızı son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın spru seven değer veren anlayışla önemli aşama kaydetti. Yüzmedeki başarıların tesadüf olmadığının altını çizmek istiyorum. Başarılar spora verilen önem, sporcuya verilen değerin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yüzme bilmeyen kaymasın diyoruz. İlk hedefimiz 100 bini aştık, 2020 hedefimiz 1 milyondu, pandemiye rağmen bunu da aşacağız. Havuz yatırımları ülkemizin dört bir yanında devam ediyor. Şu an 200 havuzu vatandaşımızın hizmetine açtık. Olimpik yarı olimpik havuuzlarımızın yapımı devam ediyor. Amacımz vatandaşımızın kolaylıkla bu imkana erişmesi. Hem sporu tabana yayma hemde başarılara giden yolda destek verme anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

EMRE SAKÇI: UNUTULMAZ BİR 35 GÜN GEÇİRDİM

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde kısa kulvar Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı ise unutulmaz bir 35 gün geçirdiğini ifade ederek, "Milletimizin desteğini hissettim. Bu da bize ayrı bir güç verdi. Allah utandırmadı. Yüzümüzün akıyla döndük. Çok güzel karşılandık. Ülke olarak amatör branşlarda güzel bir ivmeyle gidiyoruz. Yurt dışında parmakla gösterilir pozisyondayız. Olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Alttan gelen kardeşlerime örnek olmaya çalışıyorum. Kendilerine güvenmelerini ve başarabileceklerine inanmalarını istiyorum" diye konuştu.

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