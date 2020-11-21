Bakan Kasapoğlu: "Eskrim branşında ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız"

Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın büyük erkekler flöre madalya törenine katıldı. Kasapoğlu, 3 gündür devam eden şampiyonanın bugün final müsabakalarının gerçekleştirildiğini aktararak, "Burada müsabakalara katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Tabii ki önde olan başarılı olanları da ayrıca tebrik ediyorum. Biliyorsunuz ülkemiz spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Önceden birkaç popüler branşta bir iddia bir mücadele söz konusuyken şimdi pek çok branşta iddialı bir spor mücadelesi, spor yolculuğu söz konusu. Bu bağlamda da eskrim bizim hakikaten umudumuzu, ümidimizi her gün artıran pekiştiren bir branşımız." diye konuştu.

Kasapoğlu, "Bu vesileyle bu süreçte emeği olan sporcularımızı, teknik ekiplerimizi ve federasyonumuzu kutluyorum ve inanıyorum ki; önümüzdeki süreçte gerek uluslararası müsabakalarda olsun gerek olimpiyatlarda Tokyo'da olsun bizi en güzel şekilde temsil edecekler ve bu anlamdaki yükselişimiz, yarınlara olan güçlü yürüyüşümüz büyük bir umutla büyük bir başarıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sporda insan kaynaklarının çok önemli olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin spor ülkesi olma ve bu anlamda iddiamızın her geçen gün artması, imkanların her geçen gün gelişmesi, altyapının tesisleşmenin hakikaten muhteşem boyutlara ulaşması ve bu çerçevede tabii ki insan kaynaklarının, antrenörüyle teknik ekibiyle çok çok daha farklı başarılara ulaşmasıyla mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Son günlerde Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli sporcu Emre Sakçı ve Meksika'da başarılı dünya rekoru denemeleri yapan serbest dalışçı Fatma Uruk'un rekorlarıyla kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"O yüzden bugün beraber olduğumuz eskrim branşımızda sporcularımızda o gelişimi, o heyecanı yarınlara olan o umudu görüyorum. Olimpiyat sporcularımızın pek çoğuyla az önce beraberdik. Türkiye'nin dört bir yanını temsil eden bu branşın gelişimi açısından ümitvar bir tabloyla karşı karşıyayız. Bizim iddiamız sadece birkaç branşta değil pek çok branşta. Dün biliyorsunuz yüzmede Avrupa rekorlarıyla bizi mutlu kılan Emre ile beraberdik. Ondan da olimpiyat noktasında bir umudumuz var. Önceki gün Fatma Uruk bizi rekorlarıyla serbest dalışta açıkçası çok mutlu etti ve inanıyoruz ki; yarınlara olan yürüyüşümüz pek çok branşta pek çok başarıyla en güçlü şekilde devam edecek. Bununla birlikte tabii spora, sporcuya olan desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah tüm imkanları sporcularımıza, spor camiamıza gerektiği şekliyle sunarak bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz."

"Sporcularımız, bu süreci fırsata çevirme noktasında da bir adım önde tamamlayacak"

Kovid-19 salgınının pek çok anlamda herkesi etkileyen bir süreç olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Buna rağmen bu çalışmaların tedbirlerle en azami derecede devam ediyor olması ayrı bir mutluluk. İnşallah inanıyorum ki bu süreci sağlıkla afiyetle atlatacağız. Sporcularımız, eskrimiyle, yüzmesiyle diğer branşlarıyla bu süreci fırsata çevirme noktasında da bir adım önde tamamlayacaklar. Bu da ülkemiz için apayrı bir kazanım olacak. Çünkü biliyorsunuz pandemi sürecini ülkemiz çok başarılı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürütüyor, yönetiyor. Bu çerçevede sporcularımızın bu süreçten etkilenmesini negatif anlamda minimize etme yönünde tüm çalışma arkadaşlarımızla büyük çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki her zaman söylediğimiz gibi bu süreci Türk sporu, Türkiye'nin sporcuları inşallah fırsata çevirerek diğer ülkelerden çok çok daha önde bir şekilde zinde, dinamik bir şekilde geçirecekler. Önümüzdeki şampiyonalarda ay-yıldızımızı, şanlı bayrağımızı ve bu aziz milletimizi en güzel şekilde temsil edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, açıklamanın ardından Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler flörede birincilik elde eden Poyraz Tuncer'e, ikinci Engin Batuhan Menküer'e ve üçüncü olan Alp Eyüpoğlu ile Muhammed Ege Coşgun'a madalyalarını takdim etti.





