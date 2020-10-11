Bakan Kasapoğlu: "Gençler neredeyse biz oradayız"

Son 2 yılda 17 farklı şehirde; 4 olimpik, 18 yarı olimpik ve 19 antrenman yüzme havuzu olmak üzere toplam 41 tesisi hizmete açtıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı, “Gençler, çocuklar neredeyse, biz oradayız. Hedefimiz şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızın sayısını artırmak” dedi

Türkiye’de futboldan basketbola, yüzmeden tenise her branşta eşi görülmemiş bir tesisleşmeye imza atılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık olarak devrim niteliğinde bir süreçten geçtiklerini belirtti, “Son 2 yıldaki hummalı çalışmalarımız neticesinde Türkiye’nin dört bir yanına inşa ettiğimiz toplam 41 yüzme havuzunu gençlerimizin hizmetine açtık” dedi.



Özellikle yüzme branşının Türkiye’de gelişimi noktasında tarihi atılımlara imza attıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin yüzme alanında dünyanın ekol ülkeleri arasında yer alması için büyük bir seferberlik başlattık. Gençlerimizin her alanda olduğu gibi yüzme branşında da gücünün ve potansiyelinin farkındayız. O yüzden belirlediğimiz yol haritasında hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanı, son 2 yılda 17 farklı şehirde; 4 olimpik, 18 yarı olimpik ve 19 antrenman yüzme havuzu olmak üzere toplam 41 yüzme tesisini gençlerin hizmetine açtıklarını müjdeledi. 36 farklı şehirde 6 olimpik, 91 yarı olimpik ve 3 antrenman yüzme havuzu olmak üzere toplam 100 tesisin çalışmalarına ise hızla devam edildiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, söz konusu yatırımların en kısa zamanda hizmete açılacağını kaydetti.



‘Spor sağlık demek’

Bakan Kasapoğlu, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Anadolu’nun birçok noktasında gençlerle bu değerli sporu tanıştırdıklarını belirtirken, projeyle birlikte 100 adet portatif yüzme havuzunu da hızlı bir şekilde hizmete açarak Türk halkının hizmetine sunduklarını kaydetti.

Yarı Olimpik ve olimpik yüzme havuzlarının yanı sıra portatif yüzme havuzlarıyla da çocukları yüzme ile tanıştırdıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: “Gençler, çocuklar neredeyse, biz oradayız. Hedefimiz, performanslarıyla dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran sporcularımızın sayısını artırmak. Bu hedefle güçlü bir şekilde yürüyoruz. Pandemi koşullarında da tedbirleri azami şekilde uyguluyoruz. Bu süreci de atlatınca sporu kitlelerle buluşturma noktasında çıtayı yükseğe taşıyacağız. Spor demek, sağlık demek. İnanıyoruz ki sporuyla, bilimiyle, kültürüyle, sanatıyla donanmış gençler, ülkemizin çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaktır.”

Yüzme bilmeyen kalmayacak!

Türkiye’de yüzme havuzu olmayan il kalmaması için seferberlik başlattıklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, yapım çalışmalarında çeşitli aksaklıklar yaşanan Sivas ve Gaziantep’teki olimpik yüzme havuzlarının artık faaliyette olduğunu da ifade etti.

2020 yılında 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefi koyduklarını hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı, “Pandemi sürecine rağmen bu hedefi aşacağız. Amacımız yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğretmek. Yüzme Bilmeyen Kalmasın projemiz de emin adımlarla hedeflerimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Güngören’de inceleme

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güngören’de yapılan spor yatırımlarını yerinde inceledi. Sporun tabana yayılmasında yerel yönetimlerin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “İş birliği içerisinde altyapımızı geliştireceğiz” dedi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile antrenman alanlarını tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, tesiste spor yapan gençlerle de bir süre sohbet etti.

Buradaki incelemelerini bitiren Gençlik ve Spor Bakanı, inşaatı devam eden Tozkoporan Yüzme Havuzu’ndaki yenileme çalışmalarını da takip etti.

Yapımı devam eden Güngören Spor Kompleksi içinde 2 bin 342 kişilik stadyum, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarına uygun 1,818 kişilik spor salonu, 8 kulvardan oluşan 395 seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu ile karate, tekvando, kick boks, fitness, güreş, squash branşlarının yapılabileceği çok amaçlı antrenman salonları bulunuyor. Tesiste 265 araçlık kapalı otopark da yer alıyor.