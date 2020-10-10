Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizi yarınlara daha güçlü hazırlamak görevimiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde inşa edilecek 9 spor tesisinin temel atma törenine katıldı, Türkiye’nin son 18 yılda her alanda zirveye oynadığını vurguladı.

Tesisleşme anlamında devrimin gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Ülkemizin zirveye olan iddiasını her alanda sürdürdüğünün hep birlikte şahitleriyiz. Sporcu gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü hazırlamak, bu anlamda da her türlü imkanı gençlerimizin, sporcularımızın önüne sermek bizlerin görevi” dedi.

Eksik neyse tamamlayacaklarını vurgulayan Gençlik ve Spor Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimizden, milletimizden, kadınlarımızdan özellikle istirhamımız bu tesisleri doldurmaları. Spor yapan, sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş millet olma yolunda çalışmamız gerekiyor. Sporu tabana ne kadar yayarsak, spor kültürünü ne kadar güçlendirirsek, spordaki başarımız, uluslararası anlamda olimpiyatlarda, şampiyonalarda daha güçlü seviyelere gelecek. İnanıyoruz ki Altındağ’dan, Ankaramızın tüm diğer noktalarından, ülkemizin dört bir yanından yarınların şampiyonlarını yetiştireceğiz.”



Bakan Kasapoğlu, sporun birkaç branştan ibaret olmadığının altını çizerek, “Pek çok branşı vatandaşlarımızın, gençlerimizin ilgisine sunma gayretimiz var. Bu tesisler eskrim, judo, güreş, yüzme, okçuluk gibi her alanda gençlerimizi yetiştirecek tesisler” ifadelerini kullandı.