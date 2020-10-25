Bakan Kasapoğlu: ‘Gençlerimizin yanındayız’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya’da bir dizi ziyarette bulundu. İl olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra 2021 İslam Dayanışma Oyunları’nda hizmet verecek olan olimpiyat yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı, “Durmadan, usanmadan, yorulmadan hiçbir engele ve operasyonlara prim vermeden, birlik tablosu ve kardeşlik iklimiyle yarınlara yürüyeceğiz. Hedefimiz, her şeye layık olan insanlarımızın hizmet standartlarını daha yukarı taşımaktır” dedi.

Gençlerin önemine de değinen Bakan Kasapoğlu, “Meclisimiz, en genç milletvekilleriyle bu dönem tanıştı. Bir tanesi de Selman Bey. Konya’nın en genç milletvekili, temsil etmesi ve gençliğin gücü açısından önemli. Bizim umudumuz, ümidimiz, varlığımız gençlerimizin her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birileri gençlerimizi istismar etmeye, kandırmaya çalışacaklar. Biz de bir gencimizi dahi onların tuzaklarına kaptırmamak için çalışacağız” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Konya’da Türkiye’nin ilk bisiklet sahası olan veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin de önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı daha sonra Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okula şehitlerin ismi verilerek yaptırılacak olan spor salonlarının temel atma törenine katıldı.