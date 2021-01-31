Bakan Kasapoğlu: ‘Gençlik hareketini başlattık’

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van’da bir gençlik hareketi başlattıklarını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, “Gençlik merkezleri ve tesislerimizle inşallah önemli bir aşamayı hep birlikte yukarılara taşıyacağız. Bir, beraber ve kardeş olduğumuz müddetçe önümüzde hiçbir engel olamayacak” dedi. Kente önemli yatırımlar yaptıklarını, birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kasapoğlu, “Van’ın hem gençlerinin yeteneği, potansiyeli hem sportif anlamdaki potansiyeli çok güçlü. İnşallah buradan nice şampiyonları, alanında uzman, başarılı nice gençleri yine el birliğiyle geliştireceğiz” diye konuştu.

‘Tuzağa düşmeyelim’

Van’da bundan sonra gençlik merkezi ve spor salonu bulunmayan ilçenin kalmayacağını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Vanlılardan, gençlerimizden ve özellikle kadınlardan isteğim, buraları kullanmaları. Bu tesisler sizlerle güzel. Birilerinin algı operasyonlarına, hilelerine, tuzaklarına rağmen bizim yürüyüşümüz devam edecek. İnşallah Van, 2023’te de, 2024’te de öncü şehir olarak gençleriyle, kadınlarıyla o güçlü sedasını tüm dünyaya haykıracak. Bu milletin iyi niyetini, temiz oylarını istismar edenlere haykıracak.”

Şarkı söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile eşi Betül Kasapoğlu, Tuşba Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Basına kapalı devam eden buluşma sonrası Bakan Kasapoğlu ile beraberindekiler, Gençlik Merkezi’ndeki müzik grubunun söylediği şarkıları dinleyip, eşlik etti.