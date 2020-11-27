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27.11.2020 - 07:00 |

Bakan Kasapoğlu: 'Hepimiz biriz, beraberiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, el ele vererek Türk sporunu gerektiği yere taşıyacaklarını söyledi

Bakan Kasapoğlu: 'Hepimiz biriz, beraberiz'
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Sabah Gazetesi’nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşan Bakan Kasapoğlu, “Sporumuzun hak ettiği yere gelmesi hepimizin sorumluluğu. Farklı renklerin sevdalısı olabiliriz ama şanlı bayrak altında hepimiz biriz, beraberiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona’yı anarak başlayan Kasapoğlu, “Yeteneğiyle, unutulmaz performansıyla, Maradona’yı saygıyla, şükranla anıyorum. Spor camiasına baş sağlığı diliyorum” dedi.
Bakan Kasapoğlu şöyle devam etti: “Futbolda ekonominin sürdürülebilir olması için altyapıdan oyuncu çıkarmamız gerekiyor. Bununla birlikte başarıların süreklilik arz etmesi de önemli. Finansal Fair Play titiz bir şekilde yaklaştığımız bir konu. Ocak ayında bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda tüm parametreleri değerlendirdik. Hepimiz Türk sporunun, Türk futbolunun hak ettiği yere gelmesi için aklımızı gönlümüzü ortaya koyarak çalışıyoruz. Sporumuzun sadece ülkemizde değil dünyada hak ettiği yere gelmesi hepimiz açısından bir sorumluluk konusu.”
Dünyanın dört bir yanında Türk yıldızların olduğunu belirten ve bu yıldızların çoğalması gerektiğine vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı, “Dedikoduyla, fısıltıyla kaybedecek bir anımız dahi olmamalı. Elimizde her çeşit imkan var. Tesisleşme; mükemmel bir devrimi ortaya koyuyor. Onlarca stat, en yüksek kalitede. Farklı renklerin sevdalısı olabiliriz ama şanlı bayrak altında hepimiz biriz, hepimiz beraberiz” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu: Hepimiz biriz, beraberiz

‘Yapılan haksızlığı üzüntüyle izledik’
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.Tecrübeli teknik adamın Türk futbolu adına önemli bir değer olduğunu kaydeden Özdemir, “Bizi Avrupa Şampiyonası’na taşıyan Şenol hocamıza yapılan eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Hocamızın maaşıyla ilgili yazılan rakamlar gerçek dışıdır” dedi.Önümüzdeki dönem Süper Kupa finalini Katar’da oynatmayı planladıklarını da belirten Özdemir, “Böylelikle kulüplerimiz önemli bir gelire kavuşacaktır. Bizlere düşen görev futbol ekonomisini uluslararası seviyede en iyi yere taşımaktır” diye konuştu.

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