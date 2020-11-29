Bakan Kasapoğlu: ‘İstanbul tenis üssü olacak’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına düzenlenen tenis turnuvasının şampiyonlarına kupalarını verdi.

Ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, İstanbul’u tenis üssü haline getirmek istediklerini belirterek, “Spor dostluk, kardeşlik, dayanışma, sağlık demek. O yüzden sporun bu yönünü daha güçlü kılma, sporu tabana yayma ve spora erişimi kolaylaştırma adına çalışmalarımız var. İstanbulumuzu bir tenis üssü haline getirme yönünde çabalarımız var. Geçtiğimiz günlerde İstinye’deki tenis tesislerimizi yenileyerek tekrar hizmete açtık. Yeni tenisçiler yetiştirmek, bizi uluslararası alanda başarıyla temsil edecek gençlerimizin elinden tutmak adına çabamız, gayretimiz devam edecek” dedi.

Salgınının ilk günlerinde hayatını kaybeden Cemil Taşçıoğlu’nu da anan Gençlik ve Spor Bakanı şu ifadeleri kullandı: “Değeri yaşatma adına tabii ki biz de bu turnuvanın düzenlenmesini anlamlı, kıymetli buluyoruz. Cemil hocanın hatırasının yaşatılması adına çalışmalarımız olacak. Çünkü onun o özverili, fedakarca olan gayretlerini hem kovid sürecindeki çalışmalarıyla hem öncesinde bir hekim olarak çalışmalarını iyi biliyoruz. Onun gibi insanlığa hizmet yolunda yetişecek gençlere bir ilham kaynağı olma konusunda anlatacağız ve yaşatacağız.”

Öte yandan bugün Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için iki takıma da başarılar dileyen Kasapoğlu, “Centilmence, dostça ve rekabetin en güzel seviyede olduğu bir maç diliyorum” diye konuştu.