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27.10.2020 - 07:00 |

Bakan Kasapoğlu: "Önemli bir mesaj verdik"

Bakan Kasapoğlu, Hakkari’deki organizasyonun kentte kardeşlik ve sevgi ortamının çıktığını müjdelediğini söyledi

Bakan Kasapoğlu: "Önemli bir mesaj verdik"
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Türkiye Rafting Şampiyonası’nın önemini hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Tabana yayılmış spor anlayışı ve yıldızlar geliştirecek bir Hakkari’de, terörden beslenenlere en güçlü şekilde mesaj vereceğimize inanıyoruz” dedi

Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarının açılış programına katılmak üzere Hakkari’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Artık Hakkari, terörden her türlü şekilde temizlendiğini, kardeşlik ve sevgi ortamının, muhabbet iklimin en yoğun şekilde ortaya çıktığını bizlere müjdeliyor” diye konuştu.
Zap Suyu’nda ilk kez böyle bir organizasyonun yapıldığını belirten Kasapoğlu, “Burada her çeşit sporun özellikle doğa sporları, su sporları, kış sporları özelinde ve bunun yanında diğer branşların da hem günümüzde hem de önümüzdeki süreçte en güzel şekilde gerçekleşeceğine dair de pek çok çalışmamız, yatırımımız, müjdemiz var. Bu vesileyle sporun o değiştiren, dönüştüren ruhunu burada en güzel şekliyle ortaya çıkmasından dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” dedi.

Projelere devam
Hakkari ve ilçelerinde önemli projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını aktaran Kasapoğlu şöyle devam etti: “Hem tabana yayılmış spor anlayışıyla hem de yarınların yıldızlarını geliştirecek bir Hakkari’de, terörden ve kandan beslenenlere apayrı bir mesajı en güçlü şekilde vereceğimize inanıyoruz. Bu manada sporun ruhunu, gücünü ortaya çıkarma noktasındaki iş birliklerimiz devam edecek. Özellikle kış sporları noktasındaki potansiyel, bu manada yine Hakkari’de çalıştığımız kayak projesi, eğitim merkezi ve otel projesi de hızlı bir şekilde yükseliyor. Amacımız sporun ruhu doğrultusunda kardeşlik ve sevgi iklimini daha yukarılara taşımak.”

Bakan Kasapoğlu: Önemli bir mesaj verdik

Kasapoğlu rafting yaptı
Bakanı Kasapoğlu, Hakkari’de yaptığı ziyaretlerin ardından birçok ilden gelen sporcularla rafting yaptı. Zap Suyu kenarında bota binen Kasapoğlu, şampiyonanın yoğun katılımla başladığını belirterek, “Sporun birleştiren, dönüştüren ruhuyla buradayız. Bu vesileyle federasyonumuza, valimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kış turizmi müjdesi!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapılacak yatırımlarla Hakkari’yi kış turizminin merkezlerinden biri haline getireceklerinin de müjdesini verdi. Kasapoğlu, “Hakkari’nin balını, ters lalesini, suyunu daha çok konuşacağız. Hakkari’nin birer birer yükselen tesislerimiz ve takımlarımızla her alanda spor potansiyelimiz var. Bizlere büyük görevler düşüyor. Çok çalışmamız lazım. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize mani olmak isteyenlere fırsat vermememiz lazım” dedi.

‘Herkesi Cudi Cup’a bekliyoruz’
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Demirören Haber Ajansı’na verdiği röportajda, “Şırnak’ta Cudi Cup’ı yapacağız. Tenis severleri Cudi’nin eteklerine bekliyoruz” dedi. Cengiz Durmuş şöyle devam etti: “Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Federasyonumuz iyi tesislere kavuştu. İlde, ilçede, mahallede, sokakta tenisin oynanmasını istiyoruz. Kulüpleri, antrenörleri, federasyon olarak elimizden geldiğince en iyi noktada tutmaya çalışıyoruz. Daha çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz.”

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