Bakan Kasapoğlu: "Sağlık için spor yapılmalı"

Ziyaretin Dünya Yürüyüş Gününe denk geldiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Sağlıklı yaşam için sporun hayatımızdaki önemini belirtmek için bu yürüyüşü yaptık. Uzmanlar salgın ile mücadelede sporun ne kadar önemli olduğunu her zaman belirtiyor” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Beykoz Belediyesi’ni ziyaret etti. İlçede ulaşımını bisikletle sağlayan Bakan Kasapoğlu, ardından Polonezköy Tabiat Parkı’nda yürüyüş yaptı.

Kasapoğlu, parkurda yürürken yoğun ilgiyle karşılaştı. Spor yapan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, sporun sağlık açısından çok önemli olduğunu ve tüm yaş grubundan herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu bugünün, Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlandığını belirterek, “Sağlıklı yaşam için sporun önemini belirtmek ve farkındalık oluşturabilmek için bu anlamlı günde yürüyüş yaptık. Sağlığın ne derece önemli olduğunu anlayabildiğimiz pandemi döneminde doğa ortamında vakit geçirdik. Uzmanlar salgın döneminde vücut direncinde sporun ne kadar önemli olduğunu her zaman belirtiyor” dedi.



‘İleriye yürüyeceğiz’

Vatandaşları spor yapmaya davet eden Bakan Kasapoğlu konuşmasını şöyle noktaladı: “Halkımız tesislerimizde her zaman spor yapabilirler. 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora yatırımlar gerçekleştirildi. Spor camiası adına kendilerine müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla spor yapan bir toplum olmak zorundayız. Her branşta hem şampiyonlar yetiştireceğiz hem de spor yapan bir toplum olarak spor ülkesi olarak hep birlikte ileriye yürüyeceğiz.”