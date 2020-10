Bakan Kasapoğlu: "Şampiyonlar yetiştireceğiz"

Fatih Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin temel atma törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Fatih’in gençleri, çocukları, kadınları her şeyin en iyisine layıklar. Yarınların şampiyonlarını, yıldızlarını yetiştireceğiz” dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nin temel atma törenine katıldı. Düzenlenen organizasyona Bakan Kasapoğlu’nun yanı sıra Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan ile davetliler de yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, hayatının ve gençliğinin geçtiği önemli bir bölgede yapılan projenin anlamlı olduğunu ifade ederek, “Fatih’in gençleri, çocukları, kadınları her şeyin en iyisine layıklar. Güçlerimizi birleştirip, yarınların şampiyonlarını, yıldızlarını yetiştireceğiz. Spor aslında her şeyin ilacı. Sporu yaygınlaştırmak bizim en önemli amaçlarından biri. Bu tesisin de ciddi anlamda bir kazanım olduğunu düşünüyorum” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ni çok önemsediklerini hatırlatırken, “Bu projeyi yukarılara taşıyarak önemli bir mesafe kat edeceğiz. Sporun birleştiren gücünü basketbol, satranç gibi branşlarla sizlerin hizmetine açmayı hedefliyoruz. Ülkemizde donanımlı gençlik yetiştirme anlamında önemli çalışmalarımız var. Bu ülkede her olumlu işe karşı çıkanlar için bundan sonra da üreteceğiz. Biz; ‘insanların hayırlısı insanlara hayırlı olandır’ inancı ile yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm mazlumlara elimizi uzatacağız” diye konuştu.

‘Azerbaycan’ın yanındayız’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılışta Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara da değindi. Bakan Kasapoğlu, “Bu vesile ile de Azerbaycan’a karşı yapılan her türlü yanlışın, her türlü dayatmanın karşısında olacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman en güçlü şekilde yanında olacağımızı da ifade ediyorum” dedi.