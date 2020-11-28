Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Bakan Kasapoğlu: ‘Şartları fırsata dönüştüreceğiz’
28.11.2020 - 07:00 |

Bakan Kasapoğlu: ‘Şartları fırsata dönüştüreceğiz’

Global Turizm Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Amacımız zorlu süreci hem sporumuz hem de gençliğimiz açısından fırsata dönüştürmek” dedi.

Bakan Kasapoğlu: ‘Şartları fırsata dönüştüreceğiz’
ABONE OL

Global Turizm Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Amacımız zorlu süreci hem sporumuz hem de gençliğimiz açısından fırsata dönüştürmek” dedi.
Süreç sona erdiğinde Türkiye’nin farklı bir heyecanla yoluna devam edeceğine inandığını aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Bizim inci gibi işlenmiş bir tesisleşmemiz var. Bunu spor turizmiyle güçlendirmemiz gerekiyor. Halka halka vizyonumuzu geliştirip, büyüteceğiz.”
Bakan Kasapoğlu, spor turizminde var olan olguyu daha güçlü hale getireceklerini dile getirerek, “İklimimiz, tesisimiz var. Türk insanının misafirperverliği var. Geçtiğimiz süreçte pandemiye rağmen faaliyetler devam ediyor. Türkiye organizasyonlar için talep eden değil, talep edilen ülke konumunda. Spor birlik, beraberlik, dayanışma demek. Öyle olduktan sonra hiçbir engel önümüzde duramayacak” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu: ‘Şartları fırsata dönüştüreceğiz’

    CZN Burak'tan Kongo'daki hayranına jest!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. G.Saray'da 'Rize' korkusu!
      G.Saray'da 'Rize' korkusu!
    2. G.Saray'da Falcao ve Saracchi yok!
      G.Saray'da Falcao ve Saracchi yok!
    3. ‘Şartları fırsata dönüştüreceğiz’
      ‘Şartları fırsata dönüştüreceğiz’
    4. 200 milyonluk para dopingi
      200 milyonluk para dopingi
    5. Beşiktaş öncesi Gökhan Gönül gelişmesi!
      Beşiktaş öncesi Gökhan Gönül gelişmesi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara Fenerbahçe uyarısı!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan futbolculara Fenerbahçe uyarısı!

    Maradona'nın cenazesinde gözyaşı ve kaos!

    Maradona'nın cenazesinde gözyaşı ve kaos!

    Başkan Fatih Mert açıkladı! Ankaragücü'nde seçim kararı...

    Başkan Fatih Mert açıkladı! Ankaragücü'nde seçim kararı...

    Maradona, İtalya Serie A maçlarında anılacak

    Maradona, İtalya Serie A maçlarında anılacak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet