Bakan Kasapoğlu: ‘Şartları fırsata dönüştüreceğiz’

Global Turizm Forumu’na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Amacımız zorlu süreci hem sporumuz hem de gençliğimiz açısından fırsata dönüştürmek” dedi.

Süreç sona erdiğinde Türkiye’nin farklı bir heyecanla yoluna devam edeceğine inandığını aktaran Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Bizim inci gibi işlenmiş bir tesisleşmemiz var. Bunu spor turizmiyle güçlendirmemiz gerekiyor. Halka halka vizyonumuzu geliştirip, büyüteceğiz.”

Bakan Kasapoğlu, spor turizminde var olan olguyu daha güçlü hale getireceklerini dile getirerek, “İklimimiz, tesisimiz var. Türk insanının misafirperverliği var. Geçtiğimiz süreçte pandemiye rağmen faaliyetler devam ediyor. Türkiye organizasyonlar için talep eden değil, talep edilen ülke konumunda. Spor birlik, beraberlik, dayanışma demek. Öyle olduktan sonra hiçbir engel önümüzde duramayacak” diye konuştu.