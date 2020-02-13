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13.02.2020 - 15:07 |

Bakan Kasapoğlu, Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Türk vatandaşı olan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.

Bakan Kasapoğlu, Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.

Larkin yaptığı açıklamada "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 senedir Türkiye'deyim. İkinci evim gibi. Bu ülke adına basketbol oynayacağım için mutlu ve gururluyum. Umarım çok güzel başarılara imza atarız.

Kabulde Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay ve Başantrenör Ergin Ataman da yer aldı. 

Bakan Kasapoğlu, Shane Larkine Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi
 

 

 

Shane Larkin: "Söylenen olumsuz sözler, en önemli motivasyon kaynağım oldu"
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