Bakan Kasapoğlu, Siirtli çocuklarla Lastikpark'a çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu dün Siirtli çocuklarla “Lastikpark” spor sahasına çıktı, voleybol oynadı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt’e gelen Bakan Kasapoğlu, ilk olarak üzerinde eşofman takım ile Afetevler Mahallesi’ne geçti. Atık araç lastiklerinden evlerinin yakınındaki boş arazide voleybol sahası yapan Siirtli çocukların tesis hayallerini gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, bir başka sürprize daha imza attı. Kasapoğlu, tesiste kendisini çiçeklerle karşılayan çocuklarla sohbet etti. Çocuklar, Bakan Kasapoğlu ile maç yapmanın keyfini de yaşadı. Sahanın çok güzel olduğunu belirten Kasapoğlu, çocuklara tablet ve çeşitli hediyeler verdi.

Tesis ziyaretine Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Siirt’te kendi imkanlarıyla kurdukları voleybol sahasında spor yapan gençlerin bu görüntülerinin medyada yer almasının ardından hemen harekete geçmiş, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürme sözü vermişti.